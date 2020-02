Verhalen vertellen op verhalenfestival “De Merode” zondag in Aarschot DDH

21 februari 2020

13u36 0 Aarschot Zondag vertellen ze in Aarschot verhalen op het verhalenfestival “De Merode”. Stadsgids en voorzitter van de gidsenbond Louis Peeters kijkt er alvast naar uit maar dit jaar zal hij zelf niet gidsen op het festival.

“Twee collega gidsen nemen de honneurs zondag waar. Ze vertellen tijdens de wandeling door de stad over allerlei spannende volksverhalen”, legt Louis uit.

De gidsen zullen voor de gelegenheid ook een soort rollenspel spelen wat de toer net leuker en boeiender moet maken. “Mijn collega gidsen kruipen in de huid van een molenaarsvrouw en van Eleonora van Arenberg. Die laatste was hertogin in Heverlee en had ook een kasteel in Aarschot. Zij moet zowat de allerlaatste kasteeldame in de regio geweest zijn”, gaat Louis verder.

Over “kasseistampers” en andere verhalen

Tijdens de rondleiding hebben de dames het over lang vergeten verhalen en proberen ze de toehoorders inzicht te verschaffen in het verleden van de stad. “Zo bijvoorbeeld kom je te weten waarom Sint-Rochus de patroonheilige van de stad is, hoe de stad aan haar naam kwam, waarom inwoners de stad op 15 augustus versieren met kaarsjes en waarom Aarschottenaars ook wel kasseistampers genoemd worden”.

Na even aandringen wil Louis alvast één verhaal verklappen. “Wanneer ik zelf gids, verkleed ik mij vaak als zogenaamde kasseistamper. Lang geleden trokken nachtwachters door de stad maar die mannen zaten liever in de kroeg en waren voortdurend beschonken. Om hier paal en perk aan te stellen werden ze verplicht op klompen rond te lopen en regelmatig op de kasseien te stampen met een lans. Op die manier kon iedereen horen dat ze hun werk deden in plaats van in de kroeg te hangen”, legt de gids lachend uit.

De verhalentocht vertrekt zondag om 14 uur. Samenkomst is voorzien in “ ’t Bruine Café”, Elisabethlaan 103 in Aarschot. Deelnemen kost 4 euro. Voorlopig bestaat de groep uit een dertigtal geïnteresseerden maar er is nog plaats voor meer mensen. Reserveren doe je met een mail naar museum@aarschot.be of telefonisch op het nummer 016-56.84.51

In hetzelfde kader staan trouwens ook tochten gepland in Westerlo (op zaterdag om 15 uur) en in Scherpenheuvel-Zichem ( 14 maart).