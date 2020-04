Verdachte rijdt in op versperring : man aangehouden voor poging doodslag op politieagenten Kristien Bollen

22 april 2020

11u44 0 Aarschot Twee leden van de recherche van politiezone Aarschot zijn gewond geraakt bij een interventie op een verdachte drugsdealer in Mol op 14 maart 2020. De recherche voert, onder leiding van de onderzoeksrechter van Leuven, sinds enkele maanden een onderzoek naar de verdachte handel van de 38-jarige Aarschottenaar. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat hij verschillende keren per week met de auto naar Nederland zou rijden om cannabis te gaan kopen, waarna hij de drugs mogelijks op andere locaties zou onderbrengen, vermoedelijk om geen drugs in eigen huis te hebben.

Op 14 maart was een interventie gepland door de recherche van Aarschot om de man op te pakken wanneer hij naar België zou terugkeren, mogelijks met in Nederland aangekochte cannabis. Bij deze geplande interventie heeft de recherche van Aarschot ondersteuning gekregen van de plaatselijke politiezone Balen-Mol-Dessel en van de luchtsteun van de federale politie.

Ingereden op versperring

De interventie zou worden uitgevoerd op de Baileybrug in Mol, waar twee leden van de recherche van Aarschot post vatten. Toen de verdachte met zijn voertuig het einde van de brug naderde, zette één politieagent zich met het politievoertuig dwars over de smalle brug. De andere politieman stond net voor de politieauto op de brug. De doorgang op de brug was bijna volledig versperd maar de verdachte stopte echter niet, hij reed door in de richting van de politieman die op de brug stond. De politieman moest wegspringen voor het aankomende voertuig maar werd toch nog geraakt en gewond. In zijn vlucht reed de verdachte ook nog het politievoertuig aan waardoor ook de politieman in deze auto verwondingen opliep. Hij is momenteel nog steeds werkonbekwaam.

Drie dagen op de vlucht

De verdachte kon de vlucht nemen. Even verderop bleek hij zijn voertuig te hebben achtergelaten. Het voertuig is nog dezelfde dag teruggevonden op de parking van een vakantiepark in de buurt. Na verder speurwerk heeft de politie van Aarschot op 17 maart ook de verdachte kunnen opsporen en bij hem thuis kunnen arresteren. Hij is ondervraagd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot doodslag op de politieagenten en van de handel in verdovende middelen. De man is aangehouden en verblijft sindsdien in voorlopige hechtenis. Hij erkent een bepaalde betrokkenheid bij de drugsinbreuken maar houdt voor dat hij niet bewust op de agenten zou zijn ingereden. De recherche van zone Aarschot zet het onderzoek verder.