Verbod op niet-essentieel gebruik van drinkwater : wie toch auto wast of zwembadje vult riskeert gevangenisstraf of geldboete Kristien Bollen

23 mei 2020

20u13 0 Aarschot De gouverneur van Vlaams-Brabant legt een verbod op voor niet-essentieel gebruik van kraantjeswater in 42 gemeenten. Op die manier wil hij de bevoorradingsproblemen in het gebied Mid-Oost van De Watergroep verminderen. Door de algemene droogte en het hoge verbruik werd de leveringscapaciteit van kraantjeswater in het gebied Mid-Oost van De Watergroep overschreden en ontstonden er problemen met de bevoorrading van drinkwater.

De Watergroep heeft de nodige herstelwerken uitgevoerd maar deze kunnen momenteel het bevoorradingsprobleem niet oplossen.

“Om de knelpunten in de bevoorrading tot een minimum te beperken, zijn we genoodzaakt een beperking van het gebruik van drinkwater op te leggen”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Verbod op sproeien

Zo is het verboden om drinkwater te gebruiken voor niet-essentiële toepassingen, zoals het wassen van voertuigen, het vullen van zwembaden, het reinigen van opritten en terrassen, het sproeien van tuinen, gazons of sportterreinen. Dit verbod is geldig in de volgende gemeenten in het Hageland : Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw.

Fikse boetes

Wie toch zijn auto wast, zwembadje (bij)vult of een andere niet-essentiële toepassing negeert, riskeert een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 208 tot 1.600 euro, of met één van deze straffen alleen.