Veertiger die zelfmoord vrouw ensceneert, krijgt ook in beroep 10 jaar cel voor moordpoging Kim Aerts

01 juli 2020

16u50 0 Aarschot Ken M. (40) uit Aarschot is voor het Brusselse hof van Beroep veroordeeld tot 10 jaar cel voor de moordpoging op zijn overspelige vrouw. M. bracht haar meerdere messteken toe in de halsstreek. Daarna sneed hij in haar polsen om te laten uitschijnen dat het om zelfmoord ging.

Ken M. en zijn vrouw waren meer dan tien jaar getrouwd en hadden samen een kind. Op 16 maart 2018 viel ’s ochtends in bed het woord overspel. Het slachtoffer biechtte op dat ze een scheve schaats had gereden, maar dat ze uiteindelijk wel voor M. zou kiezen. De twee besloten die dag niet te gaan werken, om alles uit te praten. Terwijl M. naar de bakker ging, stuurde zij een WhatsApp-bericht naar haar minnaar om te zeggen dat het ‘game over’ was. Toen M. terug thuis kwam, pakte hij de gsm af van zijn vrouw. Hij wilde niet dat ze nog verder in contact stond met haar minnaar. Het slachtoffer gaf te kennen dat ze die dag toch liever alleen wilde zijn. Omdat M. niet meteen aanstalten maakte om het huis te verlaten, deed zij dat wel. Terwijl ze in de garage haar schoenen aantrok, stak M. haar in de hals met een aardappelmesje. Ze zouden uiteindelijk in de berging belanden. Zij badend in een plas bloed. De vrouw had meerdere snijwonden tussen de vingers van zich te verweren. Haar man sneed uiteindelijk nog in zowel haar linker- als rechterpols om alles als zelfmoord te laten uitschijnen .

Luide muziek

M. deed er alles aan om zijn daden te verdoezelen. Hij plakte het raam van de bering af en zette luide muziek op. Om 11.21 uur liet hij haar zelfs nog met haar eigen gsm-toestel een voicemailbericht inspreken op zijn antwoordapparaat: “Sorry, blijf bij me alstublieft. Spijt mij”, klonk het pijnlijke bericht. Zonder de hulpdiensten te verwittigen, verliet M. de plaats delict om zijn blinde vader op te trommelen. M. hing een verhaaltje op dat zijn vrouw zelfmoord wilde plegen. Om die these geloofwaardig te maken, liet hij zijn vrouw ook nog een afscheidsbrief neerpennen. Die brief werd uiteindelijk nooit terug gevonden. De bebloede balpen wel.

Gsm vergeten

M. vergat een ding tijdens zijn vlucht, de gsm van zijn vrouw. Om 12.23 uur slaagde ze erin om zelf de hulpdiensten te alarmeren. Vier minuten later doet ook haar schoonvader dat. Hij maakte nog steeds gewag van een wanhoopsdaad. In haar telefoontje naar de 100 smeekt de vrouw echter om hulp. Ze schreeuwde dat ze bijna dood was, dat alle deuren op slot waren en dat ze in de berging lag. Nog geen 15 minuten later was het MUG-team ter plaatse. “Die snelle tussenkomst heeft waarschijnlijk haar leven gered”, merkte de procureur op in eerste aanleg. Hij eiste zeven jaar cel, maar volgens de rechter waren de feiten zwaarwichtig genoeg en was enkel “een strenge straf zonder uitstel” op zijn plaats. M. werd veroordeeld tot tien jaar cel. De man werd in Leuven meteen in de boeien geslagen. Hij tekende beroep aan en nam een nieuwe advocaat onder de arm. Maar het beroep viel op een koude steen bij de rechter in Brussel. Ook daar bestond er geen twijfel over dat M. zijn vrouw van kant wilde maken. Moordpoging is opnieuw het verdict. Dat betekent tien jaar cel voor de veertiger.