Vanaf 1 juni weer betalend parkeren in Aarschot DDH

16 mei 2020

13u34 0 Aarschot In Aarschot moet je vanaf 1 juni weer betalen om er je wagen te parkeren en ook de controles op het reglementair parkeren worden hervat.

Door de coronacrisis schortte de stad op 18 maart het betalend parkeren op en waren er geen controles van geparkeerde voertuigen maar dat veranderd dus op 1 juni. Om parkeerders tegemoet te komen zal de parkeerbeheerder de controles op het betalend parkeren en het parkeren in de blauwe zone tot 31 augustus uitvoeren tot 18 uur in plaats van 19 uur. “Nu de winkels weer open zijn, de scholen gefaseerd heropstarten en we de komende weken stilaan wat meer uit ons kot mogen komen, zullen we ook weer meer gebruikmaken van de parkeermogelijkheden. Opdat dit veilig en vlot kan verlopen, is het belangrijk dat we ‘reglementair parkeren’ weer gaan handhaven. Daarom hebben we, in overleg met parkeerbeheerder Streeteo, beslist om vanaf 1 juni betalend parkeren te hervatten. De parkeerautomaten zullen meermaals per dag ontsmet worden”, legt schepen van mobiliteit Annick Geyskens uit. De stad en Streeteo zullen al hun communicatiekanalen inzetten om de heropstart van het betalend parkeren en de controles bekend te maken.