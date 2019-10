Van Wobbelturnen over babymassage tot muziek in de bomen tijdens weekend van de allerkleinsten Kristien Bollen

08 oktober 2019

11u35 0 Aarschot Het Huis van het Kind Aarschot en de dienst Welzijn het organiseren op zaterdag 12 en zondag 13 oktober het Weekend van de Allerkleinsten in samenwerking met CC Het Gasthuis.

Het Weekend van de Allerkleinsten staat volledig in het teken van de jongste inwonertjes van Aarschot. Samen met hun familie kunnen ze genieten van leuke voorstellingen en gratis workshops op de culturele site. Op het weggeefplein kan je speelgoed en babykleertjes op de kop tikken.

Labotanik: 12 en 13 oktober om 13 en 15 uur (+ 2 jaar)

Muziek in de bomen, dansers die ritselen tussen de bladeren... Samen met hun ouders proeven de kids van muziek, beweging en beeld.

Onder de Tafel: 12 en 13 oktober om 14 uur (+ 2 jaar)

Kinderen vanaf 2 jaar laten hun creativiteit de vrije loop. Ze gaan aan de slag met lapjes, gekleurde plakband en ander knutselmateriaal om meubels een nieuw leven te geven.

Heel-huids: 12 oktober om 14 en 16 uur (+ 2 jaar)

Laat je meevoeren in een wereld van dans en sterke beelden. In deze unieke voorstelling leren kinderen vanaf 2 jaar heel wat bij over hun identiteit.

De maan in het zand: 13 oktober om 14 en 16 uur (+ 1 jaar)

Trek je mooiste pyjama aan en reis mee naar de maan. Een voorstelling zo rond en helder als de volle maan, die je doet dromen met open ogen...

Workshop ‘Ontdek je talenten’: 12 oktober van 13 tot 17 uur (+ 6 jaar)

De kinderfluisteraar gaat op zoek naar de talenten van je kind. Vooraf inschrijven.

Workshop ‘Babymassage’: 13 oktober van 10 tot 11 uur en van 11 tot 12 uur (2 tot 9 maanden)

Een massage kan ouder en baby tot rust brengen. Tijdens deze workshop krijg je handige tips om de massage goed aan te pakken en er thuis mee aan de slag te gaan. Vooraf inschrijven.

Workshop ‘Wobbelturnen’: 13 oktober van 14 tot 14.30 uur en van 15 tot 15.30 uur (2,5 tot 4 jaar)

Op een speelse manier verbetert je kind zijn evenwicht, motoriek, uithouding en kracht. Vooraf inschrijven.

Workshop ‘Wobbelturnen’: 13 oktober van 14.30 tot 15 uur en van 15.30 tot 16 uur (4 tot 6 jaar)

Vooraf inschrijven.

Doorlopend randanimatie

Peuter- en kleuteranimatiehoekje, Stan de Opgroeicaravan, kindergrime en tal van andere leuke activiteiten.

Meer info en inschrijven?

Voor meer info kan je terecht bij CC Het Gasthuis in de Gasthuisstraat 22 in Aarschot. Telefoon : 016 56 48 24 of mail : www.hetgasthuis.be