Van doodshoofdrups tot vlinder... Vanessa Dekeyzer

01 september 2019

18u09 0 Aarschot In juli was er in de Langestraat in Rillaar slechts één gespreksonderwerp: de zeldzame doodshoofdrups die Evrard De Ryck en Liliane Frederickx gevonden hadden in hun moestuin tussen de aardappelplanten. Het koppel hield het zeldzame diertje in leven en na zes weken is het eindelijk zover: de verpopping tot doodshoofdvlinder is een feit!

Liliane en Evrard hadden de rups, die vooral bekend is van de beroemde poster van de film The Silence of the Lambs, in een emmer bewaard. “We hadden hem op een laagje aarde geplaatst en toen we terug gingen kijken, had de rups zich helemaal ingegraven. Toen wisten we dat het diertje in grond hoorde te zitten om zich te kunnen ontpoppen. Zes weken lang hebben we hem niet gezien. Hij bleef in de aarde zitten tot afgelopen vrijdag.”

Plots zagen Liliane en Evrard weer beweging in de emmer. “De rups was een vlinder geworden. Heel rustig probeert hij nu bewegingen te maken, maar we denken dat zijn vleugels nog niet ‘vliegklaar’ zijn. Vandaar dat we hem nog wat beschermd in de emmer laten zitten. We hebben er een lepel honing bij geplaatst, omdat we gelezen hebben dat zo’n rups dat wel lust. Wanneer we merken dat hij wil uitvliegen, zullen we hem niet tegenhouden. Hij zou al geen echt lang leven hebben en dan willen we toch dat hij er volop van kan genieten. We zullen hem wel missen.”