Vakantieclub opgeschort, in afwachting van testresultaten van één van de monitoren DDH

27 juli 2020

16u12 0 Aarschot De vakantieclub in Aarschot, Rillaar en Langdorp ging op maandag 27 juli niet door en ook dinsdag 28 juli worden de activiteiten opgeschort. De stad doet dat omdat één van de monitoren liet weten zich te laten testen op covid-19 en de uitslag pas dinsdagavond bekend zal zijn. De ouders van de ingescheven kinderen werden eerder al verwittigd.

“We begrijpen dat dit ongemak met zich mee brengt, en op dit moment is er nog geen sprake van besmetting, maar we nemen beter het zekere voor het onzekere. We vragen de ouders ook extra alert zijn. We vinden het uiteraard heel erg jammer dat dit nu nog een nasleep kan hebben, maar de gezondheid van jullie kinderen komt natuurlijk op de eerste plaats”, zegt Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).

Ook aan de andere monitoren wordt gevraagd thuis te blijven en waakzaam te zijn tot de uitslag bekend is.