Vader geeft minderjarige zoon opnieuw flinke klappen KAR

17 juli 2019

14u10 0 Aarschot Een vader uit Aarschot is veroordeeld tot zes maanden cel en 800 euro boete voor slagen aan zijn 15-jarige zoon. In het verleden gaf Yves V. zijn kind er ook al eens van langs.

De vader werd reeds een paar keer veroordeeld voor feiten van slagen en verwondingen. In 2014 nog voor slagen aan zijn zoon. Vorig jaar in maart was het opnieuw prijs en kreeg de jongen opnieuw een flinke pandoering in Rillaar. Volgens de vader is zijn uithaal te wijten aan de afwikkeling van de verblijfsregeling van nog een ander kind. “Een gebrek aan opvoedkundig inzicht”, oordeelde de rechter. De celstraf en boete werden met uitstel uitgesproken.