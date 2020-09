Vaandeldrager over herdenking oorlogsslachtoffers in Rillaar: “Dat ze het volkslied niet speelden vind ik onaanvaardbaar” Dirk Desmet

15u06 3 Aarschot Ex-militair en vaandeldrager Daniel Van Steyvoort (68) is boos omdat maandag, op een herdenkingsplechtigheid van de oorlogsslachtoffers in Rillaar, het Belgische volkslied niet werd gespeeld. “Eerst was de kerk op slot zodat de geplande eucharistieviering moest geschrapt worden en op het kerkhof werd ons volkslied niet gespeeld. Ik ben er nog altijd kwaad om.”

Zelf was Daniel, in het leger noemde iedereen hem Danny, jaren lang militair en werkte hij vooral in de horeca-afdeling. “Ik had voor mijn legerdienst dan ook een opleiding in die richting gevolgd maar ik bleef plakken in het leger na mijn verplichtte dienst”.

Vandaag draagt hij nog altijd het vaandel met veel trots en is hij op heel wat herdenkingen en begrafenissen aanwezig. Zo ook vorige maandag op de herdenking in Rillaar. “Eerst stond er een eucharistieviering op het programma maar toen het volk aan de kerk toekwam, bleek die op slot. Ik zei al grappend dat de pastoor zich misschien overslapen had, maar dat bleek niet het geval te zijn. Blijkbaar konden ze niet meteen een pastoor vinden en daarom werd de kerkdienst geschrapt. We moesten meteen naar het kerkhof. Daar werd dan een plechtigheid gehouden, maar het volkslied werd er niet gespeeld. Schandalig, dat kan echt niet.at kan echt niet. Samen met de andere vaandeldragers bleef ik tot het einde hopen dat het toch nog zou weerklinken, maar helaas gebeurde dat niet”, vertelt Danny nog altijd een beetje kwaad en aangedaan.

Nog nooit meegemaakt

“Ik heb al op heel veel plaatsen het vaandel gedragen. Ik ga zelfs mee op de militaire bedevaart naar Lourdes, samen met padre-generaal en zogenaamde opperaalmoezenier Johan Van Eeckhout die ik al jaren ken. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Is het nu zoveel gevraagd om de gesneuvelden uit de wereldoorlogen op een deftige manier te eren? Als vaandeldrager draag ik de kracht van ons vaderland. Toen ik maandag thuiskwam was ik echt teneergeslagen”, zegt de oud militair die duidelijk vaderlandslievend is en zijn taak als vaandeldrager ernstig neemt.

Drie blazers kunnen volkslied onmogelijk spelen

Danny belde na afloop met secretaris van het verbond veteranen Schaffen Diest Jaak Geerts en voorzitter van Groot Diest Veteranen Eugeen Timmermans. “Die konden evenmin geloven wat ze hoorden en gingen het aankaarten bij de verantwoordelijken. Eugeen was best een beetje kwaad en vertelde mij dat hij het zou geëist hebben als hij aanwezig was geweest”.

Pastoor Rudi Borremans zou aan de burgemeester hebben laten weten dat de vorige ceremoniemeester Leo Janssens hem twee weken eerder had laten weten dat de herdenking afgelast was door de coronamaatregelen. Janssens reageerde daarop door te zeggen dat het gesprek drie maanden eerder plaatsvond en dat de huidige ceremoniemeester het had moeten regelen.

Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) vindt het alvast een spijtig voorval, en was evenmin amuse. Maar heeft wel een goede uitleg waarom het volkslied niet gespeeld werd. “Ik ben de eerste om ons volkslied mee te zingen. Het stond ook gepland, maar dan wel in de kerk waar we dus niet binnen konden. Er waren inderdaad enkele mensen van de harmonie aanwezig, door de coronamaatregelen moet hun aantal beperkt blijven. Het ging om drie blazers en die waren met te weinig om het volkslied te kunnen brengen. Ik hoop dat we zeer snel weer met de volledige harmonie naar buiten kunnen komen. Zolang dat niet het geval is, zullen we voortaan onze voorzorgen nemen en het volkslied ook digitaal mee hebben zodat we het te allen tijde toch kunnen spelen.”

Danny wachtte daar niet op en bracht dan maar de hymne in zijn eigen tuin, zo bewijst onderstaand filmpje.



