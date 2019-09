Unieke tentoonstelling over vijftig jaar Rotary Geert Mertens

02 september 2019

22u09 0

Rotary Club Aarschot blaast dit jaar 50 kaarsjes uit! Daarom opent het Stedelijk Museum van Aarschot op 21 september zijn deuren voor een unieke tentoonstelling van de Rotary Club.

“Al 50 jaar zetten de 20 actieve leden van de Rotary Club zich in voor een betere wereld”, zeggen burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) en persverantwoordelijke Kris De Keyser van Rotary Aarschot. “Met passie, energie en vanuit verschillende invalshoeken engageren ze zich voor duurzame, regionale, Belgische en zelfs internationale projecten. Zo stonden ze aan de wieg van Apojo, vroeger gekend als Huize Eigen Haard, en steunden ze de bouw van de huidige scoutslokalen. Ze organiseren jaarlijks verschillende evenementen om geld in te zamelen voor een humanitair, maatschappelijk of cultureel initiatief.”

Het vijftigjarige bestaan van de club vormt de ideale gelegenheid voor een unieke blik achter de schermen. “Veel mensen weten nog niet wat de Rotary Club nu precies is, waar ze voor staat of wat ze al gerealiseerd heeft”, verduidelijkt burgemeester Gwendolyn Rutten. “Net daarom zetten we met deze tentoonstelling de werking van de club in de kijker.”

De tentoonstelling loopt van 21 september tot 29 december 2019 en is helemaal gratis. Voor meer info over de Rotary Club Aarschot, surf je best naar www.rotaryclub-aarschot.be of de Facebookpagina RotaryclubAarschot.