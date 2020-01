Uitbaatster stripclub (57) had ook 1.000 wietplantjes op zolder en betaalt daar nu de prijs voor: 30 maanden cel en 8.000 euro boete Kim Aerts

15 januari 2020

16u12 2 Aarschot Elena Rafailidou (57) uit Aarschot, voormalig uitbaatster van striptent American Bar Extreme, heeft 30 maanden cel gekregen voor haar aandeel in een drugszaak. In haar andere teloorgegane stripteasebar Exit ontdekten speurders vorig jaar zo’n duizendtal cannabisplanten. Elf andere beklaagden kregen celstraffen tot zes jaar.

De politie vernam in 2017 dat enkele Albanezen een handel in verdovende middelen zouden hebben opgezet. Ze kwamen vaak samen om plannen te bedisselen in één van de striptenten van Rafailidou in het Aarschotse. De cannabis werd in auto’s in verborgen ruimtes verstopt om te transporteren naar Zwitserland. De winsten zouden vervolgens deels geïnvesteerd worden in Albanië en een deel zou terugvloeien naar België om wit te wassen via Brusselse wisselkantoren. Er kwamen heel wat afluistermaatregelen en observaties aan te pas om de bende in kaart te brengen. Op 4 februari 2019 viel de politie binnen op vijf locaties in Aarschot, Tielt-Winge, Grimbergen, Wielsbeke en Charleroi. In totaal werden er 4.354 planten aangetroffen. In de erotische bar Exit langs de Leuvensesteenweg werden een duizendtal planten aangetroffen. De plantage was professioneel ingericht met timers, reflectiearmaturen, watertonnen en dompelpompen. De deuren en vensteropeningen waren versperd om pottenkijkers buiten te houden.

7,8 kilogram in garage

Bij Rafailidou thuis in Aarschot vonden agenten 7,8 kilogram cannabis in haar garage verdeeld over vier vuilniszakken en een winkelzak. Het Leuvense parket verdacht Rafailidou ervan de cannabisplantages te financieren met de inkomsten die ze haalde uit haar erotische bars. Volgens haar advocaat werd zijn cliënte er destijds bijgelapt. “Op het moment dat ze die drugs aantreffen bij haar thuis zat zij in Griekenland. Je kan zeggen dat ze een eigenaardige vrouw is, maar hier heeft ze gewoon pech gehad dat iemand die drugs daar heeft gestockeerd tijdens haar afwezigheid.”

Rafailidou verwees naar het feit dat zij op dat moment een enkelband droeg en niet in de garage mocht komen. De rechtbank hechtte geen geloof aan dat verhaal. “Bovendien had zij weet van de teelt van cannabis door twee beklaagden en was ze concreet betrokken bij de plantage in bar Exit”, stelde de rechter.

30 maanden cel

De procureur vroeg vier jaar cel voor de enige dame in het Albanese gezelschap. De rechtbank legde haar uiteindelijk een celstraf van 30 maanden op en een geldboete van 8.000 euro. Rafailidou zat ongeveer vier maanden in voorhechtenis. Verder moet ze ook nog een 2.500 euro drugswinsten terugbetalen. De rest van de bende kreeg celstraffen tussen achttien maanden en zes jaar. De verbeurdverklaring van het drugsgeld liep in de honderduizenden euro’s. Rafailidou deed haar drie stripteasebars nog voor de inval van de hand na een faillissement. Ze hield er tot voor kort nog steeds een voet tussen de deur, maar ook de nieuwe eigenaar gooide de handdoek, na de zoveelste politiecontrole in American Bar Extreme, in de ring. Rafailidou kreeg in de rechtbank nog wel een boete van 96.000 euro omdat ze foefelde met de diensturen van haar danseressen.