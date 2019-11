Twirling Wolfsdonk pakt vijf Belgische titels Geert Mertens

06 november 2019

Twirling Wolfsdonk keerde van het BK Twirling, dat afgelopen weekend in Leuven plaatsvond, naar huis met maar liefst vijf Belgische titels in acht categorieën. In totaal deden aan het kampioenschap zo’n 200 clubs mee die geselecteerd waren via provinciale wedstrijden. Krista Van de Schoot van Twirling Wolfsdonk is fier op haar bende. “Het is een superprestatie van onze twirlers”, zegt ze.

“Het hoogtepunt was ongetwijfeld ons laatste aantreden waarvoor we heel uitzonderlijk onze fanfare, de Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden Wolfsdonk, hadden meegenomen”, voegt ze eraan toe. “Het allerlaatste optreden van de wedstrijd was er dus eentje met live muziek. De fanfare speelde The Phantom of the Opera. Aan dit optreden deden alle twirlers van Twirling Wolfsdonk mee. Van klein tot groot, iedereen had zijn plaats. Het was mooi om te zien en mooi om te horen. Het werd gesmaakt door zowel het 500-koppige publiek als de jury.”

Met dit optreden bekroonde Twirling Wolfsdonk zich tot Nationaal Kampioen 2019. “Wat een prestatie”, glundert ze nog na. “Het was een genot om onze hardwerkende sporters te zien genieten van de resultaten.”