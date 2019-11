Twintiger knalt tegen verlichtingspaal Kristien Bollen

08 november 2019

18u06 2

Op de Oude Mechelsebaan in Aarschot verloor donderdagnamiddag rond 17.15 uur voor een nog ongekende reden een 20-jarige man uit Aarschot de controle over het stuur. Zijn wagen week van de rijbaan af en kwam tegen een verlichtingspaal terecht. Als bij wonder bracht de bestuurder het er ongedeerd van af. Zijn wagen en de verlichtingspaal brachten het er minder goed van af. De wagen diende getakeld te worden en de verlichtingspaal vervangen. De bestuurder legde een negatieve ademtest af.