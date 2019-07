Twee woninginbraken mogelijk door zelfde daders Kristien Bollen

01 juli 2019

Bewoners van een huis in de Schansstraat in Aarschot stelden zaterdagochtend rond 5.45 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Daders forceerden een raam van de speelkamer en doorzochten het huis. De dieven gingen aan de haal met een gouden halsketting, een spaarpot, cash geld en een handtas. Ook de wagen van het gezin namen de daders mee maar lieten die wat even verderop achter. Rond 9.40 uur die ochtend stelden bewoners van een huis op de Leuvensesteenweg wat verderop eveneens een inbraak vast. De bewoonster had die nacht rond 2.30 uur wel iets gehoord maar merkte niets verdachts op. In de ochtend bleek dus dat de dieven een raam geforceerd hadden, kasten en lades doorzocht en drank genuttigd hadden in de woning. De dieven konden geld en bankkaarten buit maken. Mogelijk gebeurde de inbraken door dezelfde daders. Het technisch labo kwam ter plaatse voor de nodige sporenopname.