Twee maanden cel voor mazoutdief KAR

03 juni 2019

Een man is veroordeeld tot twee maanden cel voor de diefstal van diesel bij een transportbedrijf in Aarschot. Johan B. kon geïdentificeerd worden omdat een politieman de kentekenplaat van de wagen van B. kon noteren. Hij gaf de feiten toe aan de rechter. In het verleden werd B. al tweemaal veroordeeld voor feiten van diefstal en drugs. Ondanks een geldtekort wou de man koste wat het kost met zijn auto blijven rijden, verklaarde hij de diefstal. Hij kreeg twee maanden cel en een geldboete van 400 euro.