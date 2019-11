Twee jaar cel voor robbertje vechten met agent in burger op café KAR

14 november 2019

17u22 0 Aarschot Twee mannen zijn veroordeeld tot elk twee jaar cel voor geweld tegen een inspecteur van de politie. Zij vielen de agent en zijn vriendin zonder enige aanleiding aan in een café in Aarschot.

De politie-inspecteur bracht buiten zijn werkuren samen met zijn vriendin een bezoek aan het café op 2 september 2017. Hij werd er geviseerd en uitgedaagd door Manuel B. en Tim J. Zonder reden deelden de beklaagden twee vuistslagen in het gezicht uit aan de inspecteur. Ook toen het slachtoffer al op de grond lag, kreeg hij slagen en stampen over het hele lichaam. Ook de vrouw kreeg stampen toen ze haar vriend probeerde te beschermen. De dronken geweldenaars werden uit het café gezet.

“Bijzonder bezwarend is het feit dat het slachtoffer aangevallen werd omdat hij ambtenaar van de politie is”, stelde de rechter. Uit bewijsvoering van het parket bleek dat een van de daders op 15 september 2019 nog aan het opscheppen was dat hij twee jaar eerder de inspecteur in elkaar geslagen had. Beide beklaagden werden veroordeeld tot de minimumstraf van twee jaar cel. Driekwart van die straf is met uitstel onder zes voorwaarden, zoals het volgen van een cursus agressiebeheersing.

De twee slachtoffers hielden aan het geweld een werkonbekwaamheid over. Voor de politie-inspecteur liep die op tot meer dan vier maanden. Hij kreeg een schadevergoeding van 8.812 euro. De vrouw en de korpschef van de politiezone Aarschot stelden zich eveneens burgerlijke partij en kregen een respectieve schadevergoeding van 943 en 1 euro.