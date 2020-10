Twee fietsen gestolen aan stationsomgeving Kristien Bollen

07 oktober 2020

20u13 3

Een 20-jarige vrouw uit Leuven stelde dinsdag rond 16.45 uur vast dat haar fiets, die ze gestald had in de stalling in de voetgangerstunnel, gestolen was. Later op de dag, rond 23 uur, stelde een 54-jarige man uit Aarschot dat zijn vouwfiets die op het Stationsplein gestald was verdwenen was. Telkens werd er aangifte gedaan bij de politie, en die opende een onderzoek naar de mogelijke fietsendieven.