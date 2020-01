Twaalf maanden gevangenis voor dronkenlap die brand sticht in cel Kim Aerts

20 januari 2020

Een 51-jarige man uit Begijnendijk is veroordeeld tot twaalf maanden cel voor brandstichting en slagen aan twee inspecteurs van de politiezone Aarschot. Hans S. werd op 21 oktober 2018 in een café aan het station opgepakt voor openbare dronkenschap. Hij werd op het commissariaat in een doorgangscel gestoken, maar hij bleek nog sigaretten en een aansteker op zak te hebben. Hij stak de beschermhoes van zijn matras in brand, net als zijn T-shirt. Twee inspecteurs die tussenkwamen kregen slagen en werden gebeten.

S. is geen onbekende voor het gerecht. Hij werd in de politierechtbank al vier maal veroordeeld voor rijden onder invloed. De vijftiger stuurde zijn kat naar de rechter. “De lichamelijke integriteit van de beklaagde zelf, maar ook van de politie-inspecteurs werd danig aangetast”, oordeelde de rechtbank. Ze veroordeelde S. bij verstek tot twaalf maanden cel en 800 euro boete.