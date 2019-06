Tunnel voor zwakke weggebruikers en ruiters aan Opperstraat Aantal overwegen in de buurt Oude Mechelsebaan wordt verminderd

Geert Mertens

14 juni 2019

De overweg aan de Oudenstokstraat verdwijnt en in de nabijgelegen Opperstraat komt er, op korte termijn, een tunnel onder de sporen voor zwakke weggebruikers én ruiters. Met die maatregel wil Infrabel het vele aantal, kleine overwegen tussen Testelt en Aarschot inperken. Op maandag 24 juni volgt er een infovergadering voor de buurtbewoners.

Infrabel wil al langer het hoge aantal kleine overwegen verminderen. Tussen Testelt en Langdorp liggen er een vijftal. “Daarom wordt de overweg in de Oudenstokstraat op korte termijn gesloten”, weet burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). Ook de overgang in de Opperstraat wordt gesloten maar hier komt wel op termijn een fietstunnel. “Dat heeft Infrabel beloofd!”

André Peeters van de CD&V-oppositie is hier niet over te spreken. “Waarom worden twee overwegen die, net naast elkaar gelegen zijn, gesloten”, vraagt hij zich af. “Dit gaat een hoop ellende meebrengen voor de buurt. Mensen moeten een heel stuk omrijden om op hun plaats van bestemming te geraken.”

Dat er ooit een tunnel wordt aangelegd, trekt hij in twijfel. “Dertig à veertig jaar geleden werd er ook een tunnel in de Gijmelstraat beloofd”, voegt hij eraan toe. “Vandaag de dag ligt die er nog steeds niet. De financiële toestand van Infrabel in gedachten, denk ik niet dat de tunnel er ooit komt te liggen. Ik vind dit geen goed idee.”

Monique Swinnen (CD&V), raadslid in Aarschot voor CD&V maar ook gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant, merkte op dat de Opperstraat gelegen is aan een belangrijk wandel- en fietsknooppunt. “Het wandel- en fietsseizoen is volop bezig en heel wat routes lopen langs de Opperstraat”, zegt ze. “De mensen gaan de weg niet meer vinden als de alternatieve route niet duidelijk aangegeven wordt.”

“We hebben voor de Opperstraat en Oudenstokstraat gekozen omdat deze twee overwegen heel dicht bij elkaar liggen”, aldus Rutten. “Bovendien sluit de Opperstraat aan op de toekomstige fietssnelweg.” De straat sluit ook aan op de weg die van de Heimolen komt en staat aan het herdenkingsteken van het Jodentransport uit de Tweede Wereldoorlog. “Het leek ons de beste plaats. We hebben ook al informeel contact gehad met de buurtbewoners en zij waren hier ook voor te vinden.”

Door de tunnel moet er door de fietsers en wandelaars in het ergste geval maar een paar honderd meter omgereden/gewandeld worden. “Met de wagen speelt het geen rol dat je een stuk verder moet rijden.”

Met de maatregel wordt er ook ingespeeld op de veiligheid. “Elk jaar gebeuren er aan dergelijke kleine overwegen wel ongelukken”, voegt ze eraan toe. “De NMBS en Infrabel doen er alles aan om te voorkomen dat mensen aan de kleine overwegen nog snel oversteken. De afschaffen van een aantal kleine overwegen past in dit kader.”

Voor de buurtbewoners wordt er op maandag 24 juni nog een infovergadering georganiseerd.