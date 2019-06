Trouwen op zaterdag vanaf 1 januari 2020 de helft goedkoper Aarschot is binnenkort niet meer de duurste gemeente om te trouwen op zaterdag Geert Mertens

14 juni 2019

Aarschot is vanaf 1 januari 2020 niet langer de duurste gemeente om te trouwen op zaterdag. De nieuwe coalitie verlaagt het tarief van 323, 40 naar 150 euro. “We hebben een onderzoek gedaan en hebben voor een meer gangbaar tarief gekozen", aldus schepen van Burgerzaken Annick Geyskens (N-VA)

Sinds 2015 was het tarief, om te trouwen op zaterdag, flink opgetrokken. Als reden werd het extra personeel aangehaald dat opgetrommeld werd. Daarom werd er, tot voor kort, in Aarschot maar uitzonderlijk op zaterdag getrouwd.

Binnenkort komt daar verandering in. “We kunnen ons niet meer vinden in het hoge tarief dat momenteel wordt aangerekend”, zegt Geyskens. “Voor het nieuwe, lagere tarief baseren we ons op de tarieven die in omliggende steden en gemeenten gehanteerd worden.”

Het nieuwe tarief gaat nog niet meteen in maar vanaf 1 januari 2020. “Verloofden kunnen al vanaf 6 maanden voor de geplande huwelijksdatum een aangifte doen”, gaat ze verder. “We willen de Aarschottenaren nu al tijdig en correct kunnen informeren. Wanneer de huwelijksaangifte voor 1 januari 2020 plaatsvindt, moeten we nog het oude tarief van 323,40 euro aanrekenen. Burgers die volgend jaar op zaterdag willen huwen, kunnen dus best hun huwelijksaangifte pas vanaf 1 januari 2020 doen om zo van het nieuwe verlaagde tarief van 150 euro te kunnen genieten.”

In Aarschot was trouwen op een zaterdag tot voor kort tienmaal zo duur dan op een weekdag. Op werkdagen, tijdens de kantooruren, kost trouwen 32,40 euro.