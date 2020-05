Trommelen op moederdag voor WZC Demerhof DDH

10 mei 2020

14u18 0 Aarschot Leden van de KSA zorgden zondag voor een speciale moederdag in woonzorgcentrum Demerhof in Aarschot. Zij trommelden er voor de bewoners en het personeel, die het initiatief zeer konden smaken.

“Normaal gaan we elk jaar met ons trommelkorps naar Scherpenheuvel op moederdag, maar door de coronamaatregelen kon dat deze keer niet doorgaan. We hadden voor de lockdown al gerepeteerd en we wilden toch graag iets doen, vandaar het idee om de bewoners en het personeel van het zorgcentrum te verrassen met onze trommels”, vertelt tamboer-majoor Bram Vanheule (25).

Het korps bestaat uit mensen van de huidige leiding en de tamboer-majoor - zeg maar de baas van het korps - is telkens een oud-leider. De KSA koos voor het wzc Demerhof omdat ze eerder al een actie deden voor het stedelijk zorgcentrum Sint-Rochus. “Voor de bewoners van Sint-Rochus maakten we eerder al gepersonaliseerde postkaarten die we hen bezorgden. Bovendien is er aan het Demerhof veel plaats en dat is wel nodig met zo’n bende”, lacht Bram, die zelf ook genoot van het initiatief. “Het is super om al die mensen voor hun raam te zien staan of op hun balkon. Wanneer je die lachende gezichten ziet, weet je dat je goed bezig bent.”