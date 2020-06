Trialbiker Iciar van den Bergh (30) beklimt hoogste trap in ons land met zijn fiets: “Dat is 374 keer in het rood gaan” Esther De Leebeeck

04 juni 2020

15u26 0 Aarschot Naar aanleiding van Wereldfietsdag heeft trialbiker Iciar Van den Bergh (30) uit Aarschot de Montagne de Bueren, de hoogste en meest extreme trappen in ons land, beklommen. Iciar reed de 374 treden op - met zijn fiets zonder zadel - en dat in maar liefst 8 minuten. “Al heel wat mountainbikers hebben de trappen afgereden, wat op zich al gek is, maar ik ken niemand die de trappen met een fiets is opgeklommen”, klinkt het.

Professioneel mountainbiker Iciar Van den Bergh (30) uit Aarschot heeft de hoogste en wellicht steilste trappen in ons land beklommen met zijn fiets. Niet zomaar met een fiets. Eentje zonder zadel. Iciar doet namelijk aan ‘trial biking’ en werd in het verleden vier keer Belgisch kampioen. Van bergen, huizen, hindernissen tot mensen: de trialbiker springt letterlijk over alles. Trial bike is een extreme sport, die de dertiger al heel z’n leven met passie beoefent. Naar aanleiding van de Wereldfietsdag (3 juni, nvdr.) ging Iciar een challenge aan. “Mijn doel was de trappen van de Montagne de Bueren in Luik, gekend als de hoogste en meest extreme trappen in ons land, op te klimmen met de fiets”, vertelt hij. Met maar liefst 374 treden en een hellingsgraad van 30% zijn de historische trappen van Bueren één van de langste trappen ter wereld. “Al heel wat mountainbikers hebben de trappen afgereden, wat op zich al gek is, maar ik ken niemand die de trappen met een fiets is opgeklommen.”

Geen voet op de grond

“Ik ben er gewoon voor gegaan, zonder al te veel na te denken”, lacht hij. “De regels zijn eenvoudig: geen voet op de grond zetten. Dat is het principe van trial bike.” Zo gezegd, zo gedaan. Ondanks de hitte en zonder een voet op de grond is Iciar geslaagd in zijn opzet. “Halverwege dacht ik even dat het niet ging lukken door de warmte, maar ik heb het toch gehaald! Toen ik bovenkwam, moest ik wel even bekomen. Het lijkt misschien dat je kan rusten op de tussenstukjes, maar dat is zeker niet het geval. Ik sta continu recht op de fiets dus mijn spieren zijn non-stop opgespannen.” De trialbiker deed er in totaal zo’n 8 minuten over om de top te bereiken. “Ja, het ging vrij snel, maar toch is dat 374 keer in het rood gaan en spieren die verkrampen", lacht Iciar. “Mijn tempo ging eigenlijk gelijk op met de voetgangers die de trappen opwandelden. Het was warm en intensief, maar absoluut een leuke uitdaging!”

Intussen begeleidt de voormalig Belgisch kampioen jonge trial bikers in wedstrijden en organiseert hij sportkampen in onze regio. Het hele gebeuren werd vastgelegd op camera. Bekijk de video hieronder.