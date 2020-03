Triageposten krijgen 50 personen over de vloer Geert Mertens

22 maart 2020

17u37 0 Aarschot De triageposten Aarschot en Diest, die sinds vrijdagmiddag geopend zijn, hebben in totaal een 50-tal patiënten onderzocht. Dat zegt woordvoerder Katrien Verschueren van de posten.

Zes gemeenten en de huisartsen van de Eerstelijnszone Demerland bundelen met deze posten de krachten om de spoedgevallen te ontlasten. De triageposten zijn er voor alle inwoners van Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.

“De post in Aarschot kreeg 20 à 25 personen over de vloer”, aldus Verschueren. “De post in Diest iets meer. Ik denk dat we aan maximum 50 patiënten zitten. Het was relatief rustig. Dat is een goede zaak want op die manier hebben we alles op rails kunnen zetten voor als het drukker wordt. We hopen heel hard dat het zo zal blijven maar we vrezen ervoor.”

“Ik wil al onze mensen en diensten bedanken die voor de organisatie en logistieke ondersteuning zorgen”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) van Aarschot.

Wie klachten heeft of een luchtweginfectie zoals hoesten, koorts, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden neemt eerst contact op met je huisarts. Indien deze niet bereikbaar is, kan je bellen naar het centraal telefoonnummer 016 24 27 50.