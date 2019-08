Traiteur vindt oplossing tegen voedselverspilling: “In de Drop Box kun je tegen klein prijsje gerechten afhalen”

Kristien Bollen

09 augustus 2019

18u41 6 Aarschot De afvalberg helpen verkleinen? Dat is wat Jim Vrancken (41) en Tamara Eevers (40) in hun traiteurszaak OnivO in Rillaar bij Aarschot proberen te doen. Met de overschotten van hun gerechten maken ze sinds kort andere kant-en-klare gerechten, die je tegen een mooi prijsje in de ‘Drop Box’ kan afhalen. Het concept is een schot in de roos.

Vijftien jaar runden Jim en Tamara hun groenten- en fruitwinkel aan de Diestsesteenweg in Rillaar. Vijf jaar geleden kwam daar nog een traiteurszaak bij. Dat had zoveel succes dat ze hun winkel konden sluiten en hun traiteurszaak verder konden uitbouwen. Dat deden ze dit voorjaar onder meer met de lancering van de Drop Box.

“Met onze traiteurszaak hadden we elke dag overschotten”, aldus het koppel. “Die kwamen in de vuilbak terecht. Dat is zonde en daarom besloten we om er nieuwe gerechten mee te maken. Zo is het concept van de Drop Box ontstaan.” De Drop Box is een frigo die achteraan het koertje van de zaak te vinden is. De klanten kunnen zelf hun gerechtje kiezen en voor weinig geld mee naar huis nemen. “Een maaltijd kost tussen de 5 en de 6 euro.” Vandaag hadden de vroege vogels de keuze uit spaghetti, tongrolletjes met venkelpuree en een vissausje, een kalfsstoofpotje met puree, een kippilaf met rijst of een Gentse waterzooi met een patatje.

Drieduizend leden

Drop Box heeft succes. Intussen is er zelfs een Facebook-pagina opgericht die zo’n drieduizend leden telt. Daarop is te zien wat er in de aanbieding is. Als er nog iets overblijft, want de frigo is tegenwoordig al snel leeg. Dat heeft ook vaste klant Kris Puttevils al gemerkt. “Het is een gokspelletje. Soms kom ik te laat en is er niets meer. Als er nog wel iets in de Drop Box zit, ben ik blij. De gerechten zijn altijd lekker.”

Ook Monique Vanlaer uit Rillaar is fan. Zij bracht haar echtgenoot mee, zodat ze samen een gerecht konden kiezen. Voor hen is het de eerste keer. “Op Facebook zag ik zoveel goede recensies over de Drop Box. Daarom wilde ik het graag proberen.” Vervolgens kiest ze twee schoteltjes om daarna netjes te betalen.

Selfservice

Aan de Drop Box hebben Jim en Tamara relatief weinig werk. Het is één en al selfservice. “De klanten kunnen cashgeld in de brievenbus steken, maar evengoed via payconic of via een overschrijving betalen.”

Het koppel heeft geen schrik dat daar misbruik van wordt gemaakt. Meer nog, ze vertrouwen hun klanten blindelings. Dat is volgens hen ook de sleutel tot succes. “We kozen heel bewust niet voor een automaat, omdat dat onpersoonlijk is.” En dat werkt blijkbaar. Onlangs is er immers een tweede box bijgekomen, waaruit je vis kan halen. En in de toekomst zijn er nog plannen om het assortiment uit te breiden. “Zo willen we lactose- en glucosevrije gerechten aanbieden, maar ook vegetarische en vegan gerechten.”