Traditie nog niet verloren in wijken (maar jong bloed wel welkom) Trammetje moet bezoekers ‘lichtekes’ tot in omliggende wijken brengen Geert Mertens

13 augustus 2019

00u03 2

De ‘lichtekes’ of de Sint-Rochusverlichting blijft het toeristische topevenement van Aarschot. Op 15 augustus verlichten duizenden kaarsjes het centrum én de omliggende wijken. Dat lokt een massa bezoekers. Dikwijls worden de omliggende wijken een beetje vergeten door de bezoekers. Om er volk naartoe te lokken, wordt er dit jaar een trammetje ingelegd. Eddy Serneels is één van de vrijwilligers die het gebeuren in de wijk Nonnenlanden trekt. “Hoe belangrijk de ‘lichtekes’ zijn? De eerste weken dat mijn dochter geboren werd, had ik geen tijd want het was bijna 15 augustus”, lacht hij.

De wijk Nonnenlanden zet al sinds 1975 jaarlijks kaarsjes. Gebeurde dit vroeger door een heus buurtcomité, dan is het vandaag de dag in handen van drie vrijwilligers. “Zolang we kunnen, houden we de traditie van Sint-Rochus in ere houden”, zegt Eddy. “We beseffen dat het steeds moeilijker wordt om de traditie verder te zetten. Een paar dagen voor het evenement kunnen de mensen uit onze wijken de kaarsjes komen afhalen. We zijn blij dat ze hier de moeite voor doen en de kaarsjes zetten.”

De voorbije jaren is de vrijwilligersploeg flink uitgedund en jong bloed is er momenteel nog niet bijgekomen. “Er is wel een buurtcomité dat andere activiteiten organiseert, zoals de jaarlijkse speelstraat”, voegt hij eraan toe. “We hopen dat ooit een jongere generatie het van ons zal overnemen want dat is momenteel nog niet het geval en er is wel nood aan.” Naast Eddy werken ook Stefan Mertens en Ronny Serneels mee.

Dit jaar wordt er een tram ingelegd tussen het centrum en Nonnenlanden. Om het half uur zal deze de stopplaatsen aandoen. Een eerste route doet Bekaf, Nonnelanden, Ter Poortvelden, Tuinwijk, Gasthuisstraat aan en een tweede Begijnhof, Bonewijk, de Grecht, Grote Markt en Jan Van Ophemstraat. Het is niet de eerste keer dat er zoiets wordt georganiseerd om extra bezoekers naar de wijken te lokken. “In 1990 hebben we een ritje ingelegd met twee koetsen met paarden en in 1997 legden we een bus van De Lijn in”, weet Eddy.

Toch is er één zaak over het hoofd gezien. “In Nonnenlanden I zijn er net wegenwerken gestart”, zegt hij. “De straat ligt open. Dat is niet goed getimed. De straatverlichting is immers op 15 augustus gedoofd en we verwachten heel wat bezoekers. We hopen dat alles voldoende verlicht zal zijn zodat er geen ongelukken gebeuren.”

De Sint-Rochusverlichting start om 21 uur. Er vinden ook twee avondwandelingen in groep plaats. Daarnaast vindt in de Christus Koningkerk de voorstelling ‘Schimmen’ plaats. Het volledige programma van de ‘lichtekes’ is terug te vinden op www.sintrochusverlichting.be.