Toneelgroep ‘’t Gelroewes T’jater”is pas begonnen maar verkoopt meteen drie voorstellingen vlotjes uit DDH

17 februari 2020

18u02 0 Aarschot Theatergroep “ ’t Gelroewes T’jater” bestaat sinds mei 2019 maar hun productie is meteen een schot in de roos met drie uitverkochte avonden. Nu al dromen ze van het organiseren van workshops want de initiatiefnemers willen er een blijvend verhaal van maken.

“We willen toneel nieuw leven inblazen en blijkbaar lukt dit aardig. Het is 40 jaar geleden dat hier nog een toneelgroep actief was. Ik ben zo blij met de reacties”, begint voorzitster Ria Marcoen.

De groep begon in mei 2019 met zes man die een passie hadden voor toneel en er iets mee wilden doen. “We hadden al snel door dat serieuze stukken niet meteen zouden aanslaan. Natuurlijk is dat jammer maar het publiek is koning. De eerste vraag die je krijgt is of het grappig wordt. Mensen willen een komedie”, gaat de voorzitster verder.

Hun productie “De geprikkelde postbode” is meteen een schot in de roos. De drie voorstellingen die ze geven verkochten snel uit. “We zijn daar heel blij mee en hopen volgend jaar een extra avond te kunnen inlassen. Wanneer je net begint weet je het niet he”, lacht Ria die het de volgende keer nog professioneler wil aanpakken. “Voor dit stuk hadden we niet echt een regisseur en deden we alles zelf. Volgende keer willen we toch graag een echte regisseur die ons begeleidt. We willen in de toekomst ook graag workshops organiseren en jongeren lokken naar onze toneelgroep”, besluit Ria.

De opvoering gaan door in “Het Strooien Dorp” in de Rillaarse Baan 134 in Gelrode . Meer informatie krijg je op de facebookpagina van de groep.