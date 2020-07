Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelt wandelboek #Dewandelprovincie in vier talen om expats te laten genieten van vakantie in eigen land Kristien Bollen

09 juli 2020

13u13 0 Aarschot Uit een bevraging van Toerisme Vlaams-Brabant blijkt dat de expats, die in Vlaanderen verblijven, dit jaar van een staycation genieten. In plaats van terug naar hun thuisland te trekken blijven ze, als gevolg van het corona-virus, in ons land. Toerisme Vlaams)Brabant lanceert het wandelboek #Dewandelprovincie in vier talen om expats te laten genieten van vakantie in eigen land.

Toerisme Vlaams-Brabant was nieuwsgierig of de vakantieplannen van de vele expats in ons land ook gewijzigd zijn door het corona-virus. Daar waar deze internationals meestal erop uit trekken in de weide wereld of hun familie in hun thuisland opzoeken, blijkt uit een online bevraging dat de expats deze zomer eerder een vakantie in eigen land plannen.

Vlaams-Brabant populairste daguitstap

Uit de enquête bij meer dan 240 expats in Vlaanderen blijkt dat 84% van de ondervraagde aangeven dat ze een vakantie in eigen land plannen. Hierbij overweegt 69% een daguitstap van thuis uit, maar meer dan de helft (57%) denkt ook aan een toeristische overnachting in België. Voor een dagje uit kiest 61% provincie Vlaams-Brabant als bestemming. Als expats deze zomer een overnachting zouden boeken, denken ze eerder aan West-Vlaanderen (de kust) of Wallonië. Qua logiestype gaat hun voorkeur voornamelijk uit naar een hotel, B&B of een vakantiehuis.

Naar welke activiteiten zijn ze op zoek?

Tijdens de ‘staycation’ zijn er de expats die vakantiebeleving zoeken in hun eigen huis. Dit gaat over tuinieren, barbecueën of activiteiten met de kinderen. Anderzijds zijn er de expats die een (dag)uitstap plannen. Qua activiteiten hierbij staan wandelen en natuurbeleving op kop.

“In Vlaams-Brabant zullen de wandelaars hun hart kunnen ophalen want Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde speciaal voor deze doelgroep het wandelboek #Dewandelprovincie, dat in 4 talen beschikbaar is”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. “Ook cultuur en erfgoed, citytrips en fietsen weten te bekoren. Voor deze expats kan een bezoek aan Leuven de ideale bestemming zijn. Van daar uit kan via het fietsnetwerk gefietst worden naar de groene regio’s van het Hageland of de Groene Gordel”. Uit de bevraging blijkt ook dat door het corona-virus de ‘internationals’ aarzelen voor een gegidste wandeling in groep.

#Dewandelprovincie

Toerisme Vlaams-Brabant wou met deze bevraging ook achterhalen hoe de expats in Vlaanderen het liefst geïnformeerd worden over toeristische activiteiten. De gedrukte publicatie #Dewandelprovincie blijkt in de smaak te vallen. Ook nieuwsbrieven en sociale media zoals Facebook en Instagram zijn kanalen waar de expats graag geïnspireerd willen worden. “We gaan met de resultaten van deze bevraging verder aan de slag om ons aanbod op maat van ‘internationals’ te optimaliseren”, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.