Toerisme Vlaams-Brabant investeert ruim 1 miljoen euro in relanceplan voor toeristische sector: “De beleefbon kan je op enorm veel leuke plekken inzetten” Dirk Desmet

24 juni 2020

16u23 0 Aarschot Toerisme Vlaams-Brabant investeert ruim een miljoen euro in het herstel van de toeristische sector in de provincie. Dat blijkt uit het relanceplan dat gedeputeerde voor toerisme Monique Swinnen woensdag voorstelde in Aarschot. Centraal staat de zogenaamde beleefbon ‘Zomeren in Vlaams-Brabant’ en een grootse campagne op sociale media.

“2019 was met 2.348.709 overnachtingen een toeristisch recordjaar voor Vlaams-Brabant”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. “Maar het coronavirus deed die cijfers met bijna 90% kelderen. Een drama voor de logiessector. Ook horeca, attracties en evenementen deelden in de klappen. Medewerkers werden tijdelijk werkloos, ondernemers konden via financiële steunmaatregelen nauwelijks het hoofd boven water houden. De lockdown was voor de toeristische sector dramatisch en hoewel reizen in binnen- en buitenland langzaam hernemen, zullen de gevolgen nog zeer lang voelbaar zijn”, zegt Swinnen. Dat de hele sector het zwaar te verduren kreeg de voorbije maanden hoeft geen betoog, de bezettingsgraad in de logiessector bijvoorbeeld daalde van 68% in 2019 naar 11% in 2020 en op de luchthaven van Zaventem waren er in mei 99% minder passagiers, en net daarom lanceert de provincie nu een pakket maatregelen die moeten helpen om een nieuwe economische dynamiek te creëren.

Beleefbon en kortingen

Een van de belangrijke pijlers van het plan is een beleefbon die in het leven wordt geroepen, samen met een aantal extra kortingen. “Alle deelnemende Vlaams-Brabantse logies zullen in functie van het aantal kamers beleefbonnen ‘Zomeren in Vlaams-Brabant’ van elk 10 euro ontvangen. Deze kunnen zij aan hun bezoekers ter beschikking stellen. Bezoekers kunnen deze beleefbons tijdens hun bezoek of bij een terugkeerbezoek verzilveren bij honderden attracties en belevingen in Vlaams-Brabant, gaande van een bezoek aan een museum over kajaktochten, rondleidingen, gidsbeurten, een bezoek aan een attractiepark of ijsjesboerderij, bij producenten van streekproducten en zo veel meer”, gaat Swinnen verder.

Daarnaast stelt Toerisme Vlaams-Brabant ook beleefbonnen ter beschikking van instanties en organisaties die zich toeleggen op de zorg voor of het werken met kansengroepen. De bonnen zijn geldig tot eind 2020 en Toerisme Vlaams-Brabant voorziet hiervoor een budget van 400.000 euro.

Via een aantal media-opportuniteiten willen we de leukste plekjes van het Hageland, de Groene Gordel en kunststad Leuven kenbaar maken Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme

Daarnaast wordt er ook tegemoetgekomen aan de wederverkopers (toeristische infokantoren, logies, fietscafés) van publicaties. Die krijgen een extra korting van 60% die geldt tot eind 2020. “Daarnaast zullen aan de deelnemende logies een aantal publicaties, specifiek voor de regio waarin zij actief zijn, gratis worden aangeboden. Dit geldt ook voor de partners waarmee Toerisme Vlaams-Brabant samenwerkt met het oog op het ondersteunen van het inclusief toerisme, de dienst die focust op familievriendelijkheid en toegankelijkheid voor vakantiegangers met een beperking”, vult Swinnen aan.

Een campagne op sociale media om bezoekers te lokken

Tenslotte lanceert de provincie de campagne ‘Zomeren in Vlaams-Brabant’, die toeristen warm moet maken om langs te komen. “Via sociale media mikken we op allerlei doelgroepen zoals gezinnen met kinderen, senioren, sportieve toeristen en anderen. De beleefbon wordt in deze campagne als meerwaarde ingezet en er is aandacht voor het thema ‘Iedereen toerist’. Met bestaande producten, zoals het wandelboek, wordt ook ingezet op de Waalse en Brusselse markt, weliswaar beperkt. Via een aantal media-opportuniteiten willen we de leukste plekjes van het Hageland, de Groene Gordel en kunststad Leuven kenbaar maken”, aldus Swinnen die gelooft in een betere toekomst.

“Een motor voor het toerisme in de regio is beslist het WK Wielrennen in 2021. De wegwedstrijden zullen zich een week lang in onze provincie afspelen, met aankomst in Leuven. De onmiddellijke return van dit internationale topevenement in overnachtingen is in de aanloop naar én tijdens het evenement zelf duidelijk aantoonbaar. De organisatie zet ook sterk in op de omkadering van het WK met tourtochten voor cyclotoeristen, congressen en veel meer. Zo’n evenement is ook een motor voor het toerisme op langere termijn. Daarom schrijft Toerisme Vlaams-Brabant zich in op een partnerschap van de provincie Vlaams-Brabant met de organisatie van het WK wielrennen 2021. Dit partnerschap zal vorm krijgen in een provinciale samenwerkingsovereenkomst waarin ook de toeristische return precies beschreven wordt. Hiervoor voorziet Toerisme Vlaams-Brabant 400.000 euro.”

In totaal investeert Toerisme ruim een miljoen euro voor het herstel van de toeristische sector in de provincie.