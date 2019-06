Tips voor het weekend Redactie

20 juni 2019



Diest – Supermercado

Het zuiders stadsfestival Supermercado van de Diestse middenstand vult zaterdag en zondag het centrum met animatie, live muziek, straattheater en eetkraampjes vanaf 13 uur. Het thema dit jaar is Colombia. Van 18 tot 23 uur is er op de Grote Markt het openluchtfeest Fiesta Mercado. Zaterdag 22 juni treden dan de PartyShakerz op, DJ Rebel en Buscemi. Zondag 23 juni zijn Ago! Benin Brass, Los Callejeros en Payambó aan de beurt. Zondag om 15 uur wordt bovendien de eendjeskoers weer gehouden, een heruitgave van 2016. Zo’n 8.000 plastic badeendjes worden in de Demer gelaten en dobberen naar de finish bij de Kaai. Info op www.supermercado.be

Aarschot – Fiesta Europa

De Europese specialiteitenmarkt strijkt drie dagen neer op de Grote Markt en het Kerkplein in Aarschot. Marktkramers bieden souvenirs, producten en culinaire specialiteiten aan van over het hele continent. Zo zijn er onder andere Griekse olijven, Corsicaanse tapenades, Provençaalse lavendel en Britse fudge. Tijdens de live concerten kan er gedanst worden. Vrijdag van 12 tot 22 uur, zaterdag van 10 tot 22 uur en zondag van 10 tot 19 uur. Vrijdag openen de kramen op de Grote Markt pas om 18 uur, wegens de start en doortocht van Dwars door het Hageland. Zie ook www.fiestaeuropa.eu of de Facebookpagina Fiesta Europa.

Tielt-Winge – Schapen Gapen Dag

Het hele gezin is zondag welkom van 11 tot 19 uur op de Schaapsheuvel langs de Diestsesteenweg 52 in Tielt-Winge. Herder Davy Baumans haalt zijn schaapjes van stal en geeft een demonstratie schapen drijven. Er zijn ook andere dieren te bekijken, zoals trekpaarden en roofvogels. Voor de kinderen is er een kasteel uit stro. Je kan ook een rondrit maken met een tractor. Er is een ruime parking langs de Diestsesteenweg aan Octa+. Van daar uit word je met paard en kar naar de feestweide gereden. De inkom is 4 euro. De toegang is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Het promofilmpje van de Schapen Gapen Dag kan je bekijken op de Facebookpagina van De Schaapsheuvel.

Orsmaal (Linter) - Festival Picking Bones

Het alternatief muziekfestival ontvangt op twee podia bands uit de underground roots, bluegrass, heavy blues, punk, psychobilly en rock’n’roll. Vrijdag treden onder meer Rotzak, Slack Bird en The Gecko Brothers op. Zaterdag volgt een rits internationale bands uit de V.S. zoals Watt Tombstone en The Pinebox Boys, en groepen uit Spanje, Duitsland en Hongarije. Inkomkaarten kosten 30 euro (vrijdag) en 40 euro (zaterdag). Vrijdag gaan de deuren open om 14 uur. De concerten beginnen om 18 uur. Zaterdag kan je op het terrein vanaf 10 uur en beginnen de concerten om 13 uur. Er zijn gratis parkings voorzien. Het festival gaat door op het terrein van SC Orsmaal, aan de Helensebaan. www.pickingbonesfest.com

Leuven – opendeurdag in academie SLAC

Het SLAC, de academie voor Beeldende & Audiovisuele Kunst opent drie dagen de deuren. In de ateliers kan je de artistieke creaties zien van kinderen, jongeren en volwassen cursisten. De disciplines gaan van grafiek, schilderkunst en fotografie tot interactieve media. Het SLAC is in de Dirk Boutslaan 60-62 in Leuven. Vrijdag is het open van 14 tot 21.30 uur met de proclamatie om 19 uur. Zaterdag en zondag is het open van 14 tot 19 uur. Op die dagen kan je op dezelfde uren ook de site Centrale Werkplaatsen bezoeken in de Werkhuizenstraat 9 in Kessel-Lo. Info op www.slac.be/academie.