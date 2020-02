Tips voor het weekend: van tepelkwastjes maken in Leuven tot een namiddagconcertje in Aarschot Geert Mertens

07 februari 2020

09u00 0 Aarschot Het weekend staat voor de deur. Nog geen plannen? Onze redactie grasduinde in het activiteitenaanbod en pikte er de leukste vijf uit. Van een ochtendje tepelkwastjes maken in Leuven tot een namiddagconcertje op zondag in Aarschot. Deze events mag je dit weekend niet missen.

1. Valentijns platen- en cd-beurs in Diest

Liefhebbers van vinylplaten of cd-schijfjes kunnen zondag 9 februari voor de vierde keer hun hartje ophalen tijdens de Valentijns platen- en cd-beurs in zaal Den Amer in Diest. Bezoekers kunnen er terecht van 10 tot 17 uur. Je kan er ook genieten van streetfood, er staan standjes met T-shirts en er is een expo van rockkunst. De toegang is gratis.

Locatie: Den Amer aan de Nijverheidslaan 24.

2. ‘Troubadours van de ziel’ in Aarschot

De Diestse Kathleen Vandenhoudt, Bruno Deneckere en Nils De Caster werden alle drie vijftig jaar geleden geboren. Om dat te vieren, hebben ze een gezamenlijke voorstelling in elkaar gestoken. Elk uniek en apart maar alle drie gewapend met een paar goede stembanden en fantastische songwriters. In het Loodscafé brengen de drie ‘troubadours van de ziel’ op zondag 9 februari hun ‘Half a Century Tour’. De deuren openen om 16.30 uur, om 17 uur start het concert. De toegang is gratis (een vrije gift is welkom).

Locatie: Loodscafé aan de Elisabethlaan (naast Knoet).

3. Hallow Dinner in Rillaar

Wil je meespelen in een levensechte film en tegelijkertijd genieten van een uitstekend diner? Dan kan je zaterdag 8 februari terecht in ‘t Rietlaer voor het Hallow Dinner. Je komt terecht in een totaalspektakel met internationale acteurs, vuur, rook en water. In tegenstelling tot een moorddiner staan niet de acteurs centraal maar de gasten. Het thema luidt maffia en romantiek. Afspraak om 18.30 uur in ‘t Rietlaer aan de Langestraat.

Voor meer informatie en tickets: www.hallowdinner.be.

4. Tepelkwastjes maken in Leuven

Wil je graag tepelhoedjes maken in verschillende vormen zoals hartjes, rondjes en sterretjes of kleuren? Dan is deze workshop iets voor jou. Tepelkwastjes worden gebruikt om tepels te versieren bij een Burlesque-act maar je kan ze ook maken om je vriend(in) te verrassen. Tijdens deze workshop leer je tepelkwastjes met stof overtrekken en versieren. Je komt ook te weten hoe ze bevestigd worden. De workshop vindt zaterdag van 10 tot 12 uur plaats in De Maekerij aan de Mechelsestraat 56.

Voor meer informatie: welkom@demaekerij.be.

5. Jogging in Rotselaar

Sportliefhebbers kunnen zaterdag 8 februari gaan joggen rond De Plas in Rotselaar. De tocht gaat over het parcours waar op zondag de crosscup veldloop plaatsvindt. Er is keuze uit twee afstanden: 5 km en 10 km. De eerste start om 13.30 uur, de tweede om 14.15 uur. De organisatie is in handen van ROBA Diest. De inschrijvingsprijs bedraagt voor beide afstanden zes euro. Plaats van afspraak is het tentje op het strand. Parkeren kan aan het sportcomplex.

Voor meer informatie: www.roba-atletiek.be.