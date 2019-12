Exclusief voor abonnees Tips voor het weekend: deze vijf evenementen mag je niet missen! Geert Mertens

12 december 2019

11u42 0

Belevingsloop in Aarschot

Lopen door het begijnhof, de kerk, het Stadspark, het stadhuis, huis van de kerstman, het museum, de werkhallen van de stedelijke school... Het kan allemaal nu vrijdag 13 december tijdens de cityrun ‘Siba loopt warm’. Deze is toe aan de derde editie. Het eerste jaar kon de belevingsloop rekenen op 350 deelnemers, vorig jaar werd er afgeklokt op 770 lopers. De voorinschrijving kost 7 euro per persoon, aan de kassa betaal je 10 euro. De opbrengst gaat integraal naar vzw Warme Pootjes. Om 19.30 uur starten de wandelaars voor de 5 km. Om 19.55 en 20.05 gaan respectievelijk de lopers voor de 5 en 10 km van start. Plaats van afspraak is het Siba aan de Pastoor Dergentlaan 62.

