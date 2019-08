Tien schoolbesturen vormen samen nieuwe scholengroep Arcadia Geert Mertens

30 augustus 2019

18u05 1 Aarschot Tien schoolbesturen van dertien katholieke scholen uit de regio Aarschot werken voortaan nauw samen onder één bestuur in de nieuwe scholengroep Arcadia. Voor ongeveer 900 medewerkers van negen basisscholen en vier secundaire scholen betekent dit een belangrijke stap vooruit. In totaal vertegenwoordigt de groep 6.500 leerlingen.

“Arcadia maakt de studieoriëntering van onze leerlingen duidelijker en makkelijker”, aldus beleidsmedewerker Kaat Van Dingenen. “Onze leerlingen vinden hun gading in een breed studieaanbod van A tot Z dicht bij huis, gaande van automechanica, over Grieks-Latijn tot zorgkundige. Zit een leerling in het vierde jaar economie en zoekt hij een meer praktische richting voor de derde graad? Dan maakt Arcadia een vlotte overgang mogelijk naar bijvoorbeeld marketing en ondernemen.”

OKAN

“Ook een leerling die een nieuwe start wil maken, kan even vlot overschakelen naar een andere Arcadiaschool of misschien biedt de combinatie leren en werken de oplossing”, klinkt het. “In onze Onthaal Klas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) krijgt een anderstalige leerling eerst een taalbad alvorens de keuze te maken voor een studierichting in het gewone onderwijs.”

In elke Arcadiaschool krijgt een leerling in de eerste graad van het secundair onderwijs een sterke basisvorming en kiest daarnaast drie klasdoorbrekende projecten uit ‘Eye4Talent’. De leerling verkent verschillende inhouden en ontdekt talenten en interesses in kunst en creatie, sport en wetenschappen, sociale media en gaming, economie en organisatie, STEM en Engels. Er is in elke school aandacht voor uitdaging en remediëring.

“Onze algemene diensten ondersteunen de scholen: zo onderhouden zij de gebouwen, nemen zij de boekhouding voor hun rekening, zorgen zij voor de personeelsadministratie en de preventie, leveren zij ICT- en algemene ondersteuning, wat belangrijk is voor een fijne leer- en leefomgeving. Dreigt er bijvoorbeeld een tekort aan lokalen wegens een stijgend leerlingenaantal? Dan zorgt Arcadia voor oplossingen.”

Scholen behouden locatie

“Arcadia heeft ook oog voor didactische ontwikkelingen. Vanaf nu koopt de centrale aankoopdienst van Arcadia didactisch materiaal zoals beamers, laptops, meubilair en dergelijke aan tegen een scherpe prijs voor al haar scholen, waar zowel de leerlingen als de leerkracht in de klas wel bij varen”, luidt het.

In totaal zijn tien schoolbesturen van dertien katholieke scholen toegetreden. Het gaat om VBS De Bolster Ramsel, VBS Houwaart, VBS Ourodenberg, VBS Pastoor Dergent Gelrode, VBS Sancta Maria Aarschot, VBS Sint-Anna Baal, VBS Sint-Jozefscollege Aarschot, VBS ’t Sjibke Betekom, VBS Tremelo, Damiaaninstituut Aarschot, Instituut Sancta Maria Aarschot, Sint-Jozefscollege Aarschot en Sint-Jozefsinstituut Betekom. “Elke school blijft onder het nieuwe schoolbestuur op haar vertrouwde locatie en behoudt haar pedagogisch project”, klinkt het. “Onze scholen zijn verankerd in de lokale gemeenschap en het is dan ook belangrijk dat leerlingen dicht bij huis naar school kunnen blijven gaan.”