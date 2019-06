Thuiszorg en brandweer werken samen rond brandveiligheid om het aantal doden en gewonden door brand te doen dalen

Kristien Bollen

18 juni 2019

15u21 52 Aarschot De toekomstige verzorgenden van Landelijke Thuiszorg kregen dinsdag een stoomcursus rond brandpreventie. De brandweer van de regio Vlaams-Brabant gaf hen heel wat adviezen en tips zodat ze hun toekomstige cliënten warm kunnen maken voor een meer brandveilige thuis.

Jaarlijks zijn er in België 20.000 woningbranden waarvan heel wat met dodelijke afloop. Volgens de brandpreventiemonitor 2018 van vzw Anpi en FOD Binnenlandse Zaken maakt slechts één op de vier Belgen zich zorgen om brandveiligheid. In slechts in 64 procent van de Vlaamse woningen hangen één of meerdere rookmelders, vaak slecht of helemaal niet onderhouden. Maar één op de vier Belgen heeft een vluchtplan. Dit jaar zijn er al 29 doden te betreuren door een woningbrand, vorig jaar waren dat er 56.

Vluchtplan

Onder begeleiding van de Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) leerden toekomstige verzorgenden hoe zij de thuissituatie bij hun cliënten brandveiliger kunnen maken. Zijn er voldoende rookmelders of is er een afgesproken vluchtplan?

“Brandveiligheid is één van de belangrijkste taken van de brandweer. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van iedereen. Daarom ben ik zeer blij dat Landelijke Thuiszorg brandveiligheid zo hoog op de agenda zet. Met deze samenwerking zetten we een stap vooruit om het aantal doden en gewonden door brand te doen dalen” aldus Tim Renders, brandpreventieadviseur bij Hulpverleningszone Oost.

Brandveiliger wonen

“We werken via onze opleiding tot verzorgende zeer graag mee aan meer brandveiligheid. Door hun vertrouwensband en langdurig contact met cliënten zijn verzorgenden in de thuiszorg heel goed geplaatst om hen te motiveren rond brandveiliger wonen. Zij kunnen veel mensen bereiken met deze belangrijke boodschap. Voor de cursisten zelf zijn deze tips uiteraard ook heel bruikbaar”, zegt Pascale Balemans van Opleiding Landelijke Thuiszorg.