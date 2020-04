Ter Venne: ‘Er staan geen beginners in de keuken!’ Geert Mertens

22 april 2020

07u50 0 Aarschot Gasthof Ter Venne is al veertig jaar een begrip in de ruime regio. Talloze huwelijks-, communie- en andere feesten vinden er jaarlijks plaats. Wie op zondag een culinaire ervaring wil, kan terecht in hun taverne Onder’t riet. Door het coronavirus biedt Ter Venne tijdelijk afhaalgerechten aan. Dit gebeurt uitsluitend op zaterdag. De bestelling kan je tussen 15 en 18 uur afhalen. Betalen kan enkel online.

Op de website kan je het menu van de week raadplegen. Er is steeds keuze tussen meerdere voor- en hoofdgerechten en desserts. Ook bestaat de mogelijkheid om een extra portie puree of gratin bij te bestellen voor de grote eters. Elke week wordt het menu aangepast. Er is steeds een keuze tussen vlees en vis. Als voorgerecht kozen we voor een lente-erwtensoep met worstjes. Soep kan je per liter kopen. Veel kan je met soep niet verkeerd doen en dat is ook bij deze het geval: gewoon lekker.

Als hoofdgerecht kozen we voor het gegratineerde visserspotje op Oostendse wijze met romige aardappelpuree en gestoofde prei. Wat meteen opviel, toen we het potje leegmaakten in ons bord, was de hoeveelheid. We werden verwend door een gigantische portie. En ja, ook de smaak was heerlijk: smeuïge puree, lekkere vis met hier en daar wat garnaaltjes voor de finishing touch... Bij het afhalen word je ook perfect gebriefd hoe je het geheel op de gewenste temperatuur krijgt.

Het tweede hoofdgerecht was een Skreihaas met Belgische asperges, jong groen en sap van witte wijn en waterkers. Ook dit smaakte overheerlijk. Bij de groentjes ook de seizoenstopper asperges. Het is vaak geen sinecure om deze correct klaar te maken maar ze waren voortreffelijk bereid. Niet doorgekookt maar nog een beetje knapperig. Er staan duidelijk geen beginners in de keuken. De gratin van bintje, zoete aardappel, pastinaak en knolselder was om duimen en vingers van af te likken. Heerlijk gekruid en een sublieme combinatie.

Als dessert kozen we voor de Peren Grand Marnier. Er werd duidelijk niet op deze laatste bezuinigd. Een ideale afsluiter. Wel niet zo simpel om het potje heelhuids te vervoeren. De afhaalgerechten zijn een aanrader om, in deze coronatijden, toch even een restaurantgevoel thuis te hebben.

Gasthof Ter Venne

Diepvenstraat 2

3201 Langdorp

016 56 43 95

info@tervenne.be

http://www.tervenne.be

Gerecht: 8,5/10

Vlotheid: 8/10

Comfort: 8/10

Voorgerecht: 4,5 euro per liter soep.

Hoofdgerecht: 17 à 24 euro

Dessert: 4,30 à 5 euro.