Tentoonstelling over bijen en wespen in Aarschot

08 juni 2020

12u19 24 Aarschot Nu de coronamaatregelen versoepelen, organiseren ze in Aarschot de tentoonstelling ‘De Bijenwoning’ in het stedelijke museum van 9 juni tot en met 13 september.

Organisator is de imkersgilde Sint-Ambrosius Aarschot, Baal en omstreken. Ze willen hiermee bijen onder de aandacht brengen want die hebben het tegenwoordig moeilijk door de verarming van de natuur, exotische belagers en de pesticiden die in onze maatschappij gebruikt worden. De tentoonstelling brengt de evolutie en de toekomst van de bijen in beeld en zowel wilde bijen, wespachtigen als honingbijen komen aan bod. Er staat zelfs een bevolkte bijenkast. Op de expo zie je ook de resultaten van een wedstrijd die in de scholen liep en waarbij leerlingen iets moesten knutselen rond het thema.

De toegang is gratis maar reserveren is verplicht. Dat doe je telefonisch op het nummer 016/568451 of door een mail te sturen naar museum@aarschot.be. Het museum vind je in de Elisabethlaan 103 in Aarschot en is open, zoals gezegd alleen na het maken van een afspraak, van dinsdag tot vrijdag, telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. In het weekend kan je er terecht van 14 tot 18 uur. Op maandag en feestdagen blijven de deuren dicht.