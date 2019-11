Tentoonstelling Aarschotse fotograaf: Berten Steenwegen ontdekte Catalonië dankzij buren Geert Mertens

10 november 2019

10u10 0 Aarschot In wijnbar Sota Casa loopt tot en met 14 december een fototentoonstelling van de bekende Aarschotse fotograaf Berten Steenwegen over Catalonië. Dat hij de fotoreportage kon maken, dankt hij aan uitbaters Dario Reina en Sandra Guirado. Ze tipten hem immers om dit deel van Spanje te bezoeken. Het koppel heeft ook contact met de Catalaanse minister-president Charles Puigdemont in ons land.

“Eigenlijk was ik op zoek naar een reisbestemming”, lacht Berten. “Mijn Catalaanse buren tipten hun streek van herkomst. Ze smeerden me meteen ook een gids aan: de vader van Dario. Ik had me geen betere gids kunnen voorstellen. Hij leidde ons langs plaatsen waar we anders nooit zouden komen. Ik heb heel veel interessante mensen ontmoet. Natuurlijk had ik ook mijn fototoestel bij. Het beeldverslag wordt nu tentoongesteld in de wijnbar.”

Berten kwam onder meer te weten dat heel wat Vlamingen tijdens de Honderdjarige Oorlog in de 15de eeuw in Spanje terechtkwamen. “Heel wat Spaanse soldaten, die hier toen overheersten, huwden een Vlaamse vrouw”, zegt hij. “Toen ze naar hun thuisland trokken, gingen de dames mee. Voor de lokale bevolking waren het vreemden. De naam ‘flamenco’ is daar trouwens van afkomstig. Eigenlijk waren het musicerende zigeuners maar de bevolking zag geen verschil tussen de Vlamingen en musicerende zigeuners.”

De wijnbar werd een klein jaartje geleden geopend door het Catalaanse koppel Dario en Sandra. Toevallig streken de twee ‘graphic designers’ in ons land neer. “Eigenlijk was het de bedoeling om een half jaartje naar België te komen om te werken”, vertellen ze. “Ondertussen zijn we hier al bijna zes jaar. Het bevalt ons. Omdat we de producten van ons thuis misten, importeren we deze. Een jaar geleden openden we daarom ook een wijnbar en shop in de Leuvensestraat. Zo werden we buren van fotograaf Berten Steenwegen. Volgend jaar werken we ook samen met cultuurcentrum Het Gasthuis aan een dansproject. Ook aan het Festival van de Verloren Onschuld werkten we al mee.”

Wie Catalonië zegt, denkt vandaag de dag meteen aan de politieke situatie. De gewezen Catalaanse minister-president Charles Puigdemont verblijft nog altijd in ons land omdat hij in Spanje direct opgepakt wordt en in de gevangenis wordt gegooid. “Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen in deze tijd omwille van een politieke overtuiging in de gevangenis kunnen belanden”, zucht Sandra. “We volgen de situatie natuurlijk met argusogen. In onze zaak staat ook een sculptuur dat refereert naar de gebeurtenissen. Het handelt over ‘mensenrechten’.”

“Of we Charles Puigdemont al ontmoet hebben? Ja, wij zorgen er soms voor dat hij kan genieten van Catalaanse producten. Die mist hij natuurlijk ook. Neen, in de Aarschotse shop is hij zelf nog niet geweest.”

Voor meer informatie over de wijnbar kan je terecht op hun Facebookpagina Sota Casa.