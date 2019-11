Supermadammen Supermarkt in Stadsfeestzaal: volgende editie nu al zeker! Geert Mertens

30 november 2019

Voor de tweede keer vindt de Supermadammen Supermarkt in de Aarschotse Stadsfeestzaal plaats. Op zaterdag en zondag tonen 85 creatieve madammen het beste van zichzelf. Dat gaat van kleren, oorbellen tot keramiek en yoga.

“In totaal staan er, verspreid over het weekend, 85 standjes”, vertelt organisatrice Marlies Van Wemmel van Twalsiree. “Vorig jaar vond de eerste editie plaats in De Haven, aan het Aarschotse station. Toen waren er 55 standhouders. Omdat daar momenteel geen activiteiten mogen plaatsvinden, waren we op zoek naar een andere locatie. Dat is de Stadsfeestzaal geworden. Ik had er een beetje schrik voor maar die was ongegrond. Het is een toplocatie. Volgend jaar strijken we hier sowieso terug neer! Ook de periode is ideaal: net voor het kerstshoppen.”

Het concept is simpel: vrouwelijke onderneemsters en creatievelingen uit de grote omgeving rond Aarschot stellen een heel weekend lang hun passies voor. Dat gaat van yoga en ontspanning met PranaYoga tot fotoreportages (Ilke Poelman), kleren (Mariam Harutyunyan), juwelen (Yente Verstraeten) en pure schoonheidsproducten van ‘t Pure Vrouwtje (Nina Van Der Auwera).

Ook zondag 1 december kan je nog in de Stadsfeestzaal terecht van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis.