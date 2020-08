Studenten geneeskunde wagen hun kans met toegangsexamen in Damiaaninstituut Kristien Bollen

25 augustus 2020

Vanmorgen legden 50 mogelijke artsen in spe hun examen af op de campus van het Damiaaninstituut in Aarschot. In elf scholen in onze regio kunnen kandidaat-artsen en -tandartsen vandaag en morgen digitaal deelnemen aan het toelatingsexamen voor geneeskunde aan de KUL. Normaal troepen duizenden studenten daarvoor samen in een paleis op de Heizel in Brussel. Niet echt helemaal coronaproof in deze tijden en daarom worden de examens nu lokaal afgenomen.

Vandaag vonden de toelatingsexamens voor arts plaats, morgen leggen een 35-tal studenten hun toelatingsexamens voor tandarts af op de campus van het Damiaaninstituut . Omwille van de coronaproblematiek, worden de examens voor de eerste keer digitaal afgenomen op verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. De examencommissie neemt zoveel mogelijk maatregelen om het examen in gezonde en veilige omstandigheden te laten doorgaan.