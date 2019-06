Studente Yela (17) wil meer aandacht in het verkeer voor slechtzienden: “Ik voel me onveilig in Aarschot” Geert Mertens

14 juni 2019

11u12 18 Aarschot “Ik voel me onveilig in de stad.” Dat zegt de jonge, slechtziende scholiere Yela Luyten (17). Op de gemeenteraad kwam ze getuigen waarom het voor haar niet evident is om de weg over te steken. Er bevinden zich talloze obstakels waar mensen, die normaal zien, geen aandacht aan schenken. Het stadsbestuur wil met haar afspreken om de aandachtspunten in kaart te brengen.

Als je wandelt van de school Sima naar het atheneum Kamsa, het pad langs de Schoolstraat naar de rotonde aan basisschool Zonnedorp, het kruispunt op de ring aan de Bekaflaan, het kruispunt aan de Belfius-bank, aan het station in Aarschot... Het lijstje is eindeloos.

“Er zijn eigenlijk weinig plaatsen die veilig zijn”, zegt Yela. “Bovendien staan er overal fietsen en andere dingen op de voetpaden. Aangezien ik slecht zie, is het voor mij moeilijk om mij langs deze wegen te verplaatsen.”

Soms zijn er wel ‘ribbelstroken’ voor slechtzienden voorzien maar ook die zijn niet altijd aangepast. “Die liggen zo kort tegen de rijbaan”, voegt ze eraan toe. “Als er een vrachtwagen of een auto met aanhangwagen passeert, neemt die je zo mee... Hopelijk komt er vlug verandering in. Niet alleen voor mij maar voor zoveel andere mensen die slecht zien.”

Circulatieplan baart zorgen

Ook het nieuwe verkeerscirculatieplan, dat vanaf 1 juli start, baart haar zorgen. “Wat gaat er allemaal veranderen”, vraagt ze zich af. “We hebben er in school over gehoord maar ik heb nog veel vragen.”

Het stadsbestuur vond het knap van de jonge studente dat ze op de gemeenteraad kwam getuigen. “We hebben al veel gedaan maar natuurlijk kunnen er nog altijd zaken verbeterd worden”, zegt schepen Nicole Van Emelen (sp.a).

“Ik stel voor dat we eens afspreken en dat je ons toont waar, aan welke punten, we aandacht moeten schenken”, voegt schepen van Mobiliteit Annick Geyskens (N-VA) eraan toe. “Op die manier kunnen we de werkpunten in kaart brengen.”

Dopjes verzamelen

Yela Luyten riep de gemeenteraadsleden ook nog op om zoveel mogelijk dopjes te doneren. Met die ingezamelde dopjes wordt de opleiding van blindengeleidehonden gefinancierd. De dopjes worden herbruikt en er worden bijvoorbeeld zitbanken van gemaakt. “In de toekomst zal ook ik een beroep kunnen doen op een blindengeleidenhond.”