Student moeten eindwerk noodgedwongen digitaal uitwerken DDH

20 april 2020

16u51 2 Aarschot Vijf studenten aan de UCLL-hogeschool, waaronder eentje uit Rillaar en een andere uit Wezemaal, maken een online versie van hun eindwerk voor het vak ‘Small Business Project’. Het oorspronkelijke idee was een familie-event organiseren, maar met corona in het land is dat nu niet mogelijk en daarom gaan ze nu voor een digitaal alternatief.

Wout Criekemans, Alexis Brabant, Tom Van Eyck en de twee Hagelandse studenten Senne Tijsmans (Wezemaal) en Jarne Janssens (Rillaar) studeren aan de hoge school UCLL in Leuven. Toen ze in het kader van hun opleiding een mini onderneming moesten opstarten en runnen, staken ze de koppen bij mekaar en kwamen ze met een origineel concept op de proppen. “Family Rules heet onze onderneming en we wilden een event organiseren waar het hele gezin plezier aan kon beleven. Te vaak merken wij dat een event plezant is voor een deel van het gezin, maar dat niet iedereen aan zijn of haar trekken komt. Events mikken namelijk meestal op een bepaalde doelgroep en wij wilden met iets komen waar iedereen iets aan heeft. We stippelden een teambuildingwandeling uit met verschillende stopplaatsen waar verschillende activiteiten gepland stonden voor jong en oud. Op die manier zijn de kinderen blij, maar hebben de ouders er ook iets aan of omgekeerd. Aan het einde hadden we een ‘chill- en dine-zone’ gepland waarop we gehaktballetjes zouden serveren en waar je gezelschapsspelletjes kon spelen. We voorzagen ook verschillende soorten dipsaus zodat ook daar iedereen iets kon vinden naar zijn of haar smaak”, legt Senne uit.

Website

De vijf hadden alles dus mooi gepland en georganiseerd, maar door het coronavirus vielen al hun plannen in het water en moesten ze het concept herdenken. “We willen alles niet zomaar afgelasten, want dan was al ons werk voor niets. Daarom bouwden we een website waarop je een document kan downloaden waarin we uitleggen hoe je ‘Family Rules’ toch tot bij jou kan brengen en de opdrachten als nog met zijn allen kan uitvoeren in de tuin of zo. Ik kan mij voorstellen dat dit een aangename afwisseling kan bieden in deze tijden. We hebben op de site ook het recept gezet om de balletjes zelf thuis te maken”, gaat Jarne verder.

De vijf hopen dat mensen een gift willen doen, zodat ze hun onkosten alvast kunnen betalen. “We hadden het natuurlijk liever anders gezien en we hadden best grootse dromen voor ons project maar de gezondheid van eenieder is natuurlijk belangrijker. Hopelijk zorgen we zo toch voor enig plezier in eigen kot”, besluit Senne. Meer informatie vind je op de webpagina van de mini-onderneming.