Strenge veiligheidscontrole aan ingang Emmerkesfuif baat niet: jongeman naar ziekenhuis na vechtpartij DDH/KBG

22 februari 2020

19u40 28 Aarschot Een jongeman uit Rotselaar heeft vrijdagavond rake klappen gekregen op de Emmerkesfuif in Aarschot. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis met een gebroken neus en heel wat kneuzingen. Twee verdachten werden intussen opgepakt, maar over hun lot is nog geen duidelijkheid. Voor burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) is de fuif niet vatbaar voor herhaling: “Dit feestje stond sowieso op onze radar. Wanneer je emmers bier schenkt, ben je een risicofuif en dus waren onze diensten alert”.

In de vooravond waren er al incidenten in het centrum van de stad. Volgens de organisatie van de fuif kwam het tot een interventie van de politie aan jeugdhuis De Klinker. De burgemeester bevestigt dat er een aantal incidenten geweest zijn. “Onze politiediensten waren op voorhand goed ingelicht en waren dan ook zeer goed voorbereid en zeer alert. Hun optreden was zeer correct”, zegt Rutten.

Volgens de organisatie van de fuif ging het om een groep jongeren uit het Leuvense, die de bedoeling had amok te komen maken op de fuif. “Van de politie hoorde ik dat ze zouden afzakken naar onze fuif”, vertelt organisator Stephane de Hond. “Wij werken al lang goed samen met de ordediensten en dus hielden we samen extra controles aan de ingang.”

30 à 40 jongeren al geweerd aan de ingang

Volgens de organisatie stuurden politie en organisatoren aan de ingang ongeveer dertig à veertig jongeren weg en konden ze hen ook buiten houden. Blijkbaar zouden sommigen echter toch binnen geraakt zijn. “De politie was talrijk aanwezig en we hebben vlot samengewerkt. Blijkbaar ontsnapten toch enkele jongeren aan onze controles en dat betreuren we heel erg. Anderzijds is het ook niet gemakkelijk om mensen de toegang te ontzeggen”, gaat Stephane verder.

Vechten op de dansvloer

Terwijl het feest volop aan de gang was, ontstond er op de dansvloer een gevecht, zonder duidelijke aanleiding. “Een bende omsingelde een jongen en gaf die rake klappen. Onze veiligheidsmensen kwamen meteen tussen. We konden het gevecht snel stilleggen, gaven het slachtoffers de eerste hulp en belden een ziekenwagen”, gaat de organisator verder.

Vrienden van het slachtoffer maakten foto’s van het incident en de politie kon later twee verdachten vatten. Of zij daadwerkelijk iets met de feiten te maken hebben, is voorlopig niet geweten.

De organisator is in elk geval gefrustreerd en weet niet goed wat hij nog meer kan doen om dergelijke incidenten te voorkomen: “We werken nauw samen met de politie en kijken strikt toe op het naleven van de wet op alcohol, zodat we ook niet verkopen onder de minimumleeftijd. De stad stelde ook al een maximum uur in: de fuiven moeten stoppen om 3 uur. Het is echt frustrerend om vast te stellen dat ondanks al onze inspanningen samen met de politie, enkele mensen erin slagen het feest te vergallen voor iedereen.”

Werkgroep opstarten

Dat vindt ook zaaluitbater Peter Kuyken, die dergelijke incidenten met lede ogen aanziet: “De groepjes zakken af van Leuven en andere regio’s om hier amok te maken. De vraag is hoe je, aan de ingang, het onderscheid kan maken tussen jonge feestvierders en amokmakers? De mensen worden aan de ingang al gefouilleerd zodat ze niet binnenkomen met messen en andere wapens. Wat kan je nog meer doen?”

Stephan blijft alvast niet bij de pakken zitten en wil graag een werkgroep oprichten. “We moeten samenzitten met alle betrokkenen en kijken wat we nog meer kunnen doen om dit te vermijden in de toekomst”, besluit hij. Burgemeester Rutten treedt hem onmiddellijk bij: “Wij willen graag samenwerken met de organisatoren om te kijken hoe dit anders kan en we zullen de organisatoren van deze fuif sowieso uitnodigen voor overleg. Dit wil ik nooit meer in de stad, laat dit heel duidelijk zijn”, besluit ze.