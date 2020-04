Steven Kolacny van Scala: “Alsof mijn inspiratie ook in lockdown is gegaan!” Geert Mertens

16 april 2020

Ook de broers Steven en Stijn Kolacny van het koor Scala zitten momenteel thuis. Normaal stonden er talloze optredens van 'Meisjesnamen' op het programma. Die zijn allemaal uitgesteld. "Ik ben nu fulltime huispapa voor mijn twee kleintjes", zegt Steven. Al hoopt hij snel terug met Scala op het podium te staan. "Ik mis het enorm maar het is heel belangrijk dat we nu allemaal doen wat moet gebeuren en dat is binnenblijven!"

Hoe beleeft Scala de lockdown?

“Alles volgde elkaar snel op. Eerst was er de verwondering, dan de ernst. Ik werd heel even bang dat de productiefirma achter Scala in haar voortbestaan zou bedreigd worden. Toen kwam het besef dat je absoluut niet alleen bent. Uiteindelijk kwam ik snel op het punt waar we nu allemaal samen zijn: de maatregelen strikt opvolgen omwille van onze gezondheid. Dat neemt niet wel dat ik snel met Scala terug op het podium wil staan. Deze zomer? Dit najaar? Wie zal het zeggen. Het is nu volledige stilstand. Repeteren kan ook niet meer. Puur professioneel heb ik veel plannen moeten bijsturen. Met Scala hebben we dit voorjaar een flink aantal uitverkochte concerten.”

Met wie zit je in quarantaine?

“Met mijn vrouw Katrien en twee kleine kindjes Martha (5) en Toon (3). Deze hele toestand brengt ons natuurlijk dicht bij elkaar. Het is dankzij hen, dankzij onze gemeenschappelijke aanpak, dat we de eerste 30 dagen probleemloos zijn doorgekomen. We hebben een strak dagschema: wanneer TV, wanneer niet, wanneer buiten spelen, iPad... Alles is in een dagelijks uurschema gegoten. Veel dingen die vroeger voor professionele stress zorgden, zijn nu bijna volledig weggevallen. Zelf kan ik nu niet echt creatief aan de slag en dat verwondert mij wel want het lijkt soms alsof mijn inspiratie ook in lockdown is gegaan.”

Of we bang zijn?

“Soms, voor het slapengaan, overvalt mij dezer dagen wel een soort bezorgdheid. Zorgen die ik nooit gekend heb voordien. Maar elke ochtend, als de zon schijnt, zijn we hier onder het leiderschap van de twee kleine kindjes, weer klaar voor een nieuwe dag vol plezier. Dat helpt.”

Kennen jullie mensen met corona?

“Ja hoor, zelfs vrij dichtbij. En ik heb gezien, via de telefoon en dus vanop afstand, wat het kan doen met een anders gezond mens. Dat is best heftig.”

Veel mensen slaan aan het hamsteren. Hebben jullie dat al gedaan?

“Ze zeggen en schrijven dat hamsteren dom is en ik vind dat ook geen geweldig idee, dus doe ik het niet. Anderzijds levert het soms spectaculaire beelden op. Zo zag ik op de piekdagen van de hamsterrage een hoogbejaarde man met 30 broden in zijn winkelkar uit de Delhaize komen.”

Waar halen jullie energie uit?

“Uit simpele dingen: het mooie weer en de mogelijkheid om veel te kunnen buiten spelen. We moeten hier samen doorkomen, hoe groot de ellende ook is. Als ik dan toch begin te zeuren dat alles naar de kloten is, dan zie ik dat Katrien de gave heeft om naar mij te luisteren zonder dat ze hoort wat ik aan het zeggen ben. De kindjes zijn dan uit verveling al terug buiten aan het spelen! Dus stopt papa met zeuren en ga ik fietsen met Jef, mijn zoon van 17!”

Zetten jullie zelf een warme actie op poten?

“Er zijn nog geen concrete plannen maar als bijvoorbeeld UZ Gasthuisberg ons belt om met Scala een groot ‘het is voorbij en bedankt’-benefietconcert te organiseren voor alle personeelsleden, dan zal ik geen seconde twijfelen!”

Wat missen jullie het meest?

“Ons Scala-publiek! Die paar minuten aan het einde van een voorstelling op het podium dat je mag groeten en hen bedanken voor hun aanwezigheid! En ik mis mijn vrienden van de Ierse Pub in Wolfsdonk enorm. Dat is het eerste dat ik ga doen als ik uit de lockdown kom. We gaan of gingen naar Graspop, Rock Werchter, Rammstein in Oostende en in Talin - jawel!”