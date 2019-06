Stemmen... Wacht, eerst een stukje pizza! Aarschotse gemeenteraadsleden kunnen voortaan pizza eten Geert Mertens

14 juni 2019

00u37 0

Een gemeenteraad met pizza à volonté. Het is eens wat anders. Om knorrende magen bij de gemeenteraadsleden - sommigen komen rechtstreeks van een andere job - te voorkomen, kon er gisteravond pizza verorberd worden tijdens de Aarschotse gemeenteraad. Rond 21 uur kwamen enkele personeelsleden met een aantal dozen pizza aanrukken. Tussen het behandelen van de punten door vonden de bordjes met slices hun weg naar de raadsleden.

Een nieuw bestuur betekent nieuwe wetten. Bij de Aarschotse gemeenteraad hoort voortaan een stukje pizza. Met de maatregel wil het bestuur voorkomen dat raadsleden met een hongerig gevoel komen te zitten. Het wegnemen van de honger moet de concentratie bevorderen. Al loopt dit nog niet altijd van een leien dakje. Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) vroeg schepen Gerry Vranken (Open Vld) om te stemmen toen hij even niet oplette. Hij nam een stukje pizza tot zich.

Pizza was niet de enige nieuwigheid. Ook Cola Zero hoort voortaan bij het drankenbestand dat de raadsleden kunnen kiezen. Tot voor kort kon er enkel voor plat water of bruiswater gekozen worden. “Op vraag van enkele raadsleden werd er nu beslist om ook Cola Zero toe te voegen", klinkt het. Aangezien het toch aanwezig is in het Capucienenklooster, is het een kleine moeite om de flessen ook op de tafels te plaatsen. Ook deze maatregel viel duidelijk in de smaak.