Stefaan speelde zaterdag zijn laatste huiskamerquiz: “Het is mooi geweest maar het is tijd om het even te laten rusten” DDH

31 mei 2020

16u18 1 Aarschot Aarschottenaar Stefaan Andries (55) organiseerde zaterdagavond de tiende en meteen laatste huiskamerquiz vanuit zijn eigen kot. “Het is even goed geweest, ik ga mijn vrouwtje wat meer aandacht geven want die kreeg ze de laatste tijd wat minder”, lacht hij. Zaterdag werd de bedenker en presentator van de online-quiz nog in de bloemetjes gezet door burgemeester Gwendolyn Rutten.

Wat begon als een lokale online quiz groeide uit tot een wekelijks event waar volgens Andries tienduizenden mensen aan deelnamen. “In het begin van de coronacrisis wilde ik iets doen om mensen te amuseren, elk vanuit zijn eigen kot. Zelf quiz ik regelmatig en ik organiseerde er ook al enkele en dus was de oplossing vlug gevonden”, legt Andries uit.

Week na week werd de quiz populairder en namen er meer mensen deel, tot verbazing van de bedenker: “Dit had ik nooit durven dromen. Het is mooi geweest maar ik kijk er met heel veel plezier op terug. Als ik de reacties lees die mensen postten, vonden ze het blijkbaar ook heel leuk om doen en dat is natuurlijk heel fijn om lezen. Het aantal deelnemers groeide ook wekelijks en het hoogtepunt was natuurlijk de aflevering die live gestreamd werd op HLN.be. Opeens bereikten we gans Vlaanderen, een ervaring om nooit te vergeten. Ik ging onlangs wandelen en mensen die ik niet ken begroetten mij met ‘Hey quizmaster’. Dan denk ik verdikke we hebben toch iets bereikt”, gaat Stefaan verder.

Stefaan denkt al aan nieuw project

Eerder werd hij al in de bloemen gezet door de gezinsbond en zaterdag kwam burgemeester Gwendolyn Rutten, samen met Kris Vuerinckx (cultuurcoördinator in het cultureel centrum) en Tom De Lobel (verantwoordelijk voor de evenementen) hem feliciteren. “Ik speelde zelf meermaals mee. Het was een prachtig initiatief en zoals je weet quizt Aarschot graag. We wonnen niet voor niets het tv-programma ‘De Slimste Gemeente’”, lacht de burgemeester terwijl Stefaan benadrukt dat hij dit niet alleen had kunnen doen. “Ik kreeg heel wat hulp van een aantal mensen zowel redactioneel als productioneel en daar ben ik hen heel dankbaar voor”.

Voor Stefaan is het nu eventjes genoeg geweest en gaat hij zich bezighouden met de klusjes in huis die bleven liggen. “Mijn vrouw Marie-An zal het graag horen. Ik moet haar zo hard bedanken want uiteindelijk was ik de voorbije weken veel minder aanwezig. Ik werk fulltime en de quiz voorbereiden deed ik ’s avonds en vaak ook een stuk van de nacht. Zij heeft mij volledig gesteund in dit project en daar ben ik haar heel dankbaar om”. Stefaan zegt nu wel ermee te stoppen maar eigenlijk droomt hij toch al van een nieuw project. “Ik wil er nog niet te veel over kwijt maar ik speel inderdaad met een leuk ideetje om in de zomer te lanceren. Deze keer zal het niet in eigen kot zijn”, besluit hij.