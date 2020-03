Steden sluiten stedelijke gebouwen, carnaval wordt afgelast in Diest en Aarschot Dirk Desmet/Kristien Bollen

12 maart 2020

16u15 18 Aarschot De steden in het Hageland volgen de verspreiding van het coronavirus op de voet en nemen extra maatregelen. Het Carnaval in Aarschot en Diest gaat niet door maar Scherpenheuvel-Zichem laat de stoet voorlopig nog doorgaan a.s. zondag. Een overzicht van de maatregelen.

Aarschot

Aarschot sluit vanaf donderdagavond 18.00 uur de volgende stedelijke gebouwen voor het publiek: het Cultuurcentrum Het Gasthuis, het Stedelijk Museum en dienst Toerisme, de bibliotheken, het sportcentrum Demervallei en Stedelijk Zwembad, het Jeugdcentrum De Klinker, alsook alle stedelijke zalen zoals de Stadsfeestzaal, Den Akker en Feestzaal Gelrode. Bijgevolg worden ook alle evenementen in deze gebouwen afgelast.

Het stadhuis, het Sociaal Huis, het zorgloket, het Capucienenklooster en het politiekantoor blijven open, maar de stad raadt burgers aan om alleen in hoogstnoodzakelijke gevallen langs te komen en om bij voorkeur telefonisch of digitaal contact op te nemen. Burgers die ziek of grieperig zijn, worden sowieso verzocht om thuis te blijven. Alle activiteiten in de gebouwen van de stad worden geannuleerd tot 31 maart.

Aarschot annuleert intussen ook de carnavalsactiviteiten tijdens het weekend van 20 maart en roept alle andere organisaties op om hun evenement in de mate van het mogelijke eveneens uit te stellen.

Voorzitter van de lokale carnavalsgroep Marcel Laeveren heeft begrip voor de beslissing en hoopt stilletjes op een uitstel in plaats van een annulering: “Natuurlijk heb ik begrip voor die beslissing. Ik zou het niet op mijn geweten willen hebben dat er door de stoet extra mensen besmet geraken. Ik hoop wel dat we het carnavalsweekend kunnen verzetten en indien mogelijk graag nog voor Pasen want dat is nu eenmaal de traditie. Ik speel ook met het idee om een zomerse stoet te organiseren ergens in september. Er komt in elk geval overleg met het stadsbestuur en dan zien we wel verder”.

Aan risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem) wordt afgeraden deel te nemen aan evenementen.

De beslissingen in verband met scholen en academies worden op federaal en Vlaams niveau genomen. De stad heeft beslist om hier geen eigen koers te varen en te wachten op de federale en Vlaamse instructies. De maatregelen voor scholen die gisteren werden gecommuniceerd, blijven van kracht. Gisteren werden al enkele maatregelen genomen zoals het verbod op indoor evenementen met meer dan duizend deelnemers en de vraag aan scholen om alle activiteiten die niet lesgerelateerd zijn te verplaatsen of te annuleren. Er werd gisteren ook al beslist om het lokaal dienstencentrum Orleanshof vanaf 12 maart te sluiten en voorlopig geen bezoekers meer toe te laten in de woonzorgcentra.

Diest

In Diest nemen ze soortgelijke maatregelen en ook daar sluiten de stadsgebouwen in de vrijetijdsector hun deuren. Dit zijn gebouwen in beheer van de stad. Dit betekent dat alle activiteiten in deze gebouwen worden afgelast maar de dienstverlening in het stadhuis en Huis 30 blijft gegarandeerd.

Concreet gaat het om volgende infrastructuur in Diest: bibliotheek, culturele centra, Cinema Paradiso, de Dienst Toerisme, de diensten- en ontmoetingscentra, sporthallen, het stadsmuseum, Warandestadion en het zwembad.

Net als in Aarschot wordt ook hier de carnavalsstoet afgelast, net als andere evenementen in de stad. En ook hier vinden de carnavalisten het niet fijn maar hebben ze begrip voor de situatie. “Ik voelde vandaag al nattigheid toen ik e-mails kreeg van groepen uit Duitsland en Nederland die hun aanwezigheid annuleerden. Natuurlijk vind ik het jammer maar ik snap ook wel het stadsbestuur. Je kan beter geen risico’s nemen”, zegt organisator van de stoet David Beeris.

Meer informatie voor de stad Diest vind je op www.diest.be/coronavirus

Scherpenheuvel-Zichem

In de bedevaartstad eenzelfde geluid bij burgemeester Manu Claes: “Activiteiten brengen veel mensen samen, vanuit verschillende leeftijdscategorieën. Onze inwoners en hun gezondheid zijn ons te dierbaar. Wij wachten de richtlijnen van de hogere overheid niet af en nemen maatregelen om onze inwoners te beschermen. Geen paniek, maar wel gezond verstand.”

Net als in de andere steden sluiten ook hier de stedelijke gebouwen hun deuren. Ook “Huize Ernest Claes” sluit voor even de deuren, net als de sporthallen en de gevechtssportzalen. En ook hier vraagt het stadsbestuur eerder telefonisch of digitaal contact op te nemen met de diensten.

Belangrijk voor de carnavalisten is dan weer dat de stoet van a.s. zondag wel doorgaat in Scherpenheuvel-Zichem tenzij de hogere overheid andere richtlijnen uitvaardigt de komende dagen. Voor de carnavalisten een leuk nieuws maar echt heel vrolijk worden ze er toch niet van. “Natuurlijk is het fijn dat onze stoet voorlopig nog doorgaat maar onze gedachten gaan toch uit naar onze vrienden van Diest en Aarschot waar de stoet niet doorgaat. Dat vinden we heel jammer ook al hebben we er begrip voor”, reageert organisator Marc Coomans.