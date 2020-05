Stedelijk onderwijs komt in handen van

de Adite scholengemeenschap, oppositiepartij CD&V

is absoluut niet akkoord met deze beslissing Dirk Desmet

15 mei 2020

00u52 2 Aarschot Met 16 stemmen voor, 9 stemmen tegen en 4 onthoudingen wordt de GO! scholengemeenschap ‘Adite’ vanaf september 2020 de inrichtende macht van de stedelijke scholen ‘SIMA’ en ‘SIBA’ in Aarschot, en ‘Knipoog’ in Rillaar in plaats van de stad Aarschot. Basisschool voor buitengewoon onderwijs ‘Elzenhof’ en de secundaire school voor buitengewoon onderwijs ‘De Brug’ blijven onder het stedelijk bestuur en treden toe tot een netoverstijgende scholengemeenschap met de scholen van Adite. De gemeenteraad besliste dit donderdagavond op een online gemeenteraadszitting. De CD&V-oppositie is er niet over te spreken.

Het punt rond de overname van de stedelijke basisschool ‘Knipoog’ en de secundaire scholen ‘SIBA’ en ‘SIMA’ door het GO! onderwijs kwam vorig jaar al ter sprake en stond donderdag opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Volgens CD&V is dit ongehoord en, zo zeggen ze, “De stad schenkt ons stedelijk onderwijs gratis weg”. Volgens de partij verkleint hierdoor de keuzevrijheid van scholen voor ouders en riskeren leerkrachten overgeplaatst te worden naar een andere locatie. “Dit is een kaakslag voor iedereen die zich de laatste 50 jaar met hart en ziel voor het stedelijke onderwijs heeft ingezet ”, zegt raadslid Nele Pelgrims.

Burgemeester Gwendolyn Rutten ziet dat anders: “Samenwerken is de juiste keuze, in het belang van de kinderen en de leerkrachten. Op deze manier krijgen de stedelijke scholen de steun en de omkadering die ze verdienen. Zeker in deze corona-tijd ben ik ervan overtuigd dat dit de juiste keuze is.”

Te dure bruidschat

CD&V blijft bij haar standpunt en is niet te spreken over het overnameprotocol, de partij noemt het een ‘veel te dure bruidschat’. “Onze partij rouwt om de teloorgang van het stedelijk onderwijs. Men heeft dit onderwijs uit de grond gestampt om een aanbod te creëren waarbij elke leerling, met welke socio-economische achtergrond dan ook, in Aarschot terecht kan. We verarmen hiermee ons onderwijs”, zegt CD&V-raadslid Julia Mellaerts verontwaardigd. Burgemeester Rutten countert opnieuw: “Wij dragen de inrichtende macht over en wij vinden niet dat de politiek in Aarschot moet beslissen wie er les mag geven of wie welke uren krijgt. We willen de juiste persoon op de juiste plaats. Onze kerntaak is het ondersteunen van alle kinderen, niet het concurreren van het ene schoolnet met het andere. Wij kiezen voor samenwerking en het efficiënt inzetten van de middelen.”

De burgemeester vindt steun bij Groen, want die kunnen zich wel vinden in de visie van de meerderheid. “We vinden het goed dat de stad een regierol opneemt om het onderwijs in onze stad, over alle netten heen, te coördineren en te ondersteunen. De uitdagingen die op scholen en leerkrachten afkomen worden ook steeds groter. We hebben fantastische leerkrachten in onze stedelijke scholen, maar als middelgrote stad kunnen wij de administratieve en maatschappelijke uitdagingen niet alleen de baas. We denken dat samenwerken een deel van de oplossing is”, zegt raadslid Thomas Salaets (Groen).

Leerkrachten moeten halsoverkop voor 15 juni via een keuzeformulier beslissen of ze al dan niet mee overstappen naar de schoolgemeenschap. Leerkrachten en directies hebben op dit moment andere dringende problemen aan te pakken door de corona-crisis Oppositiepartij CD&V

Ook Geert Schellens, schepen van onderwijs, ziet alleen maar voordelen in de overdracht: “Voor Scholengroep Adite betekent deze overheveling een verdere verankering in de regio waardoor de expertise nog beter kan gedeeld worden en de leerlingen een ruim onderwijsaanbod kan aangeboden worden. Voor ouders en leerlingen verandert er trouwens niets op 1 september. Elke school behoudt het eigen onderwijsaanbod en de leerlingen zullen les blijven krijgen van hun vertrouwde leerkrachten.”

Vrijdag wordt het personeel ingelicht

Volgens de burgemeester werden de vakbonden eerder al ingelicht en keurden ze het project goed zonder opmerkingen. De personeelseden worden vrijdag ingelicht over de gevolgen van de overheveling voor hun persoonlijke situatie en hun personeelsstatuut. Elk vastbenoemd personeelslid krijgt tot 15 juni de keuze om vastbenoemd te blijven in het stedelijk onderwijs of over te gaan naar het GO!. “Leerkrachten moeten halsoverkop voor 15 juni via een keuzeformulier beslissen of ze al dan niet mee overstappen naar de schoolgemeenschap. Leerkrachten en directies hebben op dit moment andere dringende problemen aan te pakken door de corona-crisis”, zegt de oppositie hierover.