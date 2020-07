Staycation in het Hageland: de Callboys achterna met scooter en kajak en genieten met een glas wijn uit eigen streek

Aarschot

Het coronavirus heeft een rem gezet op verre reizen, hoog tijd dus om Vlaanderen te herontdekken met enkele dagtrips. Het Hageland bekoort zowat elke wielertoerist maar ook wijnliefhebbers, wandelaars, waterratten en Bourgondiërs komen hier aan hun trekken. Wij zetten voor u graag de leukste plekjes, bezienswaardigheden en activiteiten op een rij want de regio heeft echt voor iedereen wel iets in petto. Dagtrips naar andere regio’s vind je in dit dossier