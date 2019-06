Station van Aarschot één van de opstapplaatsen waar je bus naar Rock Werchter kan nemen

Station van Aarschot één van de opstapplaatsen waar je bus naar Rock Werchter kan nemen Kristien Bollen

24 juni 2019

17u26 0 Aarschot Het station van Aarschot is van 27 juni tot en met 1 juli één van de opstapplaatsen waar je de bus kan nemen naar Rock Werchter. Nuttig om weten is dat je festivalticket recht geeft op een gratis e-treinbiljet heen en terug naar Rock Werchter. Je kan zowel via het station van Aarschot als het station van Leuven naar Rock Werchter reizen. Vanuit beide stations rijden er gratis pendelbussen naar de festivalzone.

Tijdens Rock Werchter rijden bussen van De Lijn permanent van de stations van Leuven en Aarschot naar Werchter en terug. Een enkele rit duurt ongeveer 15 minuten.

Lijn 1 (Leuven - halte Wijgmaalsesteenweg - Leuven)

Maak gebruik van deze lijn als je in The Hive, The Hive Resort, The Hive My Space of The Hive ADL verblijft. Dit is ook de halte die het dichtst bij het festivalterrein ligt.

Lijn 2 (Aarschot - Werchter - Leuven)

Maak gebruik van deze lijn als je op een camping in de C-zone of camping A1 verblijft.

Dienstregeling pendelbussen

Op woensdag 26 juni van 13 tot 22 uur. Opgelet: dit geldt alleen voor de pendel Leuven-Werchter. De pendel Aarschot-Werchter rijdt niet op woensdag.

Op donderdag 27 juni van 7 tot 4 uur.

Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 juni van 8 tot 4 uur.

Op maandag 1 juli van 7 tot 14 uur.

Download je gratis e-treinticket

Elk festivalticket geeft recht op 1 gratis e-treinbiljet op naam voor een heen- en terugreis in tweede klas naar Rock Werchter en je camping. Met het ticket kan je reizen naar de NMBS- stations van Aarschot en Leuven. Het eindtraject met een speciale bus van De Lijn is inbegrepen.