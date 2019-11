Stan (13) is make-upartiest én beautyspecialist: “Op geen enkele oogschaduw of lipstick staat ‘alleen voor vrouwen’” Kristien Bollen

05 november 2019

09u44 1 Aarschot Als je de ladekast in Stans slaapkamer open trekt, vind je een heel arsenaal aan foundations, concealers, poeders, bronzers, oogschaduw, wenkbrauwgel, highlighters, glitters, lippenstift, liners en een hele collectie mascara en verzorgingsproducten. Stan (13) is een pro in maquillage. Op zijn eigen YouTube-kanaal, Instagram en vlog leert hij zijn fans de kneepjes van het vak. Ook is hij dé specialist van het online beautyplatform Fashionista . “Op geen enkel doosje of tube staat dat het enkel voor vrouwen is”, zegt Stan. “En geloof me, heel veel mannen maquilleren zich.”

Stan Hawkes uit Aarschot kreeg het maquillage-virus te pakken terwijl hij aan zijn danscarrière timmerde. Stan danst al vanaf zijn drie jaar en neemt sinds enkele jaren ook deel aan danswedstrijden waarvoor hij telkens opgemaakt moet worden. “Toen ik voor het eerst zo'n laagje op mijn gezicht kreeg, dacht ik: dit kan ik zelf beter”, zegt hij.

Stan is dagelijks met make-up bezig. Al is dat niet altijd vanzelfsprekend om te combineren met school en zijn andere passie dansen. “Op tien minuutjes tijd kan je je al een mooie natuurlijke look geven, al kan ik ook makkelijk twee uur tijd steken in een eigen creatie”. Van zijn creaties maakt Stan sinds twee jaar een selfie die hij vervolgens op Instagram plaatst. “Niet om op te vallen, wél om anderen te inspireren”, zegt Stan. Zijn Instagram-posts bleven niet onopgemerkt en intussen geeft Stan via zijn YouTubekanaal op Fashionista zowat tweewekelijks tips en stelt hij telkens een nieuwe creatie voor. “Ik probeer om rond een thema te werken zoals Halloween en kerst, of ik speel in op de nieuwe trends. Zo maakte ik recent nog een creatie rond de populaire Netflix-reeks Riverdale”.

Taboe

Naast zijn eigen creaties draagt Stan regelmatig schmink. Om naar school te gaan of om uit te gaan eten. Iedere gelegenheid leent zich wel. “Maquillage is niet nodig om op te vallen, het geeft je een verzorgde look", zegt Stan. Zowel voor vrouwen als voor mannen blijkt. Ook al rust er op dat laatste nog heel wat taboe. “Misschien praten mannen hier niet zo openlijk over, ik weet het niet”, zegt Stan die zulke misverstand niet kan vatten. “Geloof me vrij, er zijn heel wat meer mannen die zich schminken. Als ik eens samen met mijn moeder ga winkelen, kijk ik steeds naar hoe de mensen gemaquilleerd zijn. En ja, daar zijn ook heel wat mannen bij. Zij willen er gewoon goed en verzorgd uitzien.”

Oog voor detail

Oog voor detail heeft Stan dus wel. Niet alleen kan hij van ver al zien of iemand opgemaakt is, hij merkt ook heel wat ‘foutjes’ op. “Vaak vergeet men de maquillage uit te blenden en krijg je een ‘streepje’ , of zet men de wenkbrauwen te dik aan of neemt men een te donkere foundation die niet bij hun huidskleur past. Gebruik trouwens niet té veel producten: meer is niet altijd beter”, besluit de jongeman, die het nog verder wil schoppen als make-upartiest. Recent kreeg hij zowat zijn eerste ‘opdracht’ binnen. “Voor een fotoshoot vroeg men me om het model te maquilleren. Met plezier maakte ik hiervoor de tijd. Het was een zeer aangename ervaring, iets wat ik in de toekomst wel meer zie zitten.”